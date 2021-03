Spielerischer Zugang zu Lyrik: VHG-Schüler sorgen für Abwechslung

Um Grundschülern und Fünft- und Sechstklässlern etwas Abwechslung zu bieten, hängen VHG-Schüler im Rahmen eines Seminars Gedichte in Aeschach auf. Die Elftklässler wollen so den Lockdown auflockern und Kinder zum Lesen animieren.

Die Zeit im Lockdown kann besonders Kindern und Jugendlichen aufs Gemüt schlagen. Um dem entgegenzuwirken, haben sich 13 Schülerinnen und Schüler des VHG im Rahmen des P-Seminars „Leseförderung“ eine Aktion überlegt. Sie haben am Freitag im Aeschacher Schulviertel laminierte Gedichte aufgehängt, um Kindern von der ersten bis zur sechsten Klasse etwas Abwechslung im Lockdown zu bieten. Zudem wollen sie so den Schülern das Lesen und die Lyrik näherbringen.

Die 40-minütige Route mit zehn Stationen soll vorwiegend Grundschülern einen spielerischen Zugang zu Lyrik bieten und zur Bewegung an der frischen Luft anregen. „Diese Art der Durchführung haben wir gewählt, um so vielen Kindern wie möglich den Zugang zu diesem Projekt zu ermöglichen“, sagt Rebecca Wenzel aus dem P-Seminar. Mit einem Spaziergang kann man sie den Kindern so näherbringen und gleichzeitig für etwas Bewegung an der frischen Luft sorgen.

Anlass für die Aktion ist der „Tag der Poesie“ am vergangenen Sonntag. Die Schüler des P-Seminars haben die Gedichte selbst ausgewählt und auch, soweit es ging. extra für die Orte ausgesucht, an denen sie hängen. Die Gedichte sind kindgerecht und originell gestaltet. Mit dabei sind Gedichte von Autoren wie Wilhelm Busch, Joachim Ringelnatz und Christian Morgenstern.

Das Ziel des P-Seminars, auch „praktisches Seminar“, ist es, Grundschülern das Lesen näher zu bringen. Ein P-Seminar ist Teil der Oberstufe, dessen Benotung mit ins Abitur einfließt. Mit ausgewählten Aktionen, die die Schülerinnen und Schüler der elften Jahrgangsstufe selbst planen, versuchen sie, die Kinder zum Lesen zu motivieren. Dies findet teils auch in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund Lindau statt. „Da gerade nicht so viele Aktionen möglich sind, die wir ursprünglich geplant hatten, haben wir uns jetzt eine corona-konforme Variante überlegt“, sagt Wenzel. Viele der Ideen und Aktionen des P-Seminars „Leseförderung“ die eigentlich in den Grundschulen oder mit Grundschulklassen stattfinden sollten, müssen ausfallen oder verschoben werden. Mit den Gedichten im Freien ist jedoch so ein Projekt corona-konform umsetzbar.

Bis zum Ende der Osterferien, als bis zum 12. April, kann sich also so jeder im Aeschacher Schulviertel auf eine lyrische Tour begeben.