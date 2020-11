Spiel- und Bolzplatz ist geöffnet

Der neue Spiel- und Bolzplatz am Sina-Kinkelin-Platz ist am Freitag eröffnet worden. Auch die angrenzenden Wege und Verbindung vom Aeschacher Ufer zum Bahnhof sind wieder begeh- und für Radler befahrbar, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Spiel- und Bolzplatz nun eröffnen können. Pünktlich zum Beginn der Adventszeit können wir so Kinder und Jugendliche ein wenig glücklich machen“, wird Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons zitiert.

Der Platz mit Sitzmöglichkeiten außen herum ist fertig und wartet jetzt auf Kinder. Zum großen Elefanten gesellt sich nun auch wieder der kleine Metallelefant, der vielen Lindauern in Form eines Klettergerüstes seit vielen Jahren ans Herz gewachsen ist und einen neuen Anstrich bekommen hat. Um die Elefanten herum ist ein Kletterwald entstanden, mit Balken zum Balancieren, Vogelnestern zum Schaukeln und zahlreichen Hüpfelementen. Die Wasserstelle der Elefanten ist nun ein Wasserspielplatz für Groß und Klein. Etwas abseits des Spielplatzes gibt es zwei Bolzplätze mit Basketballkörben.

„Ohne Gartenschau und der damit einhergehende Förderung wäre ein Spielplatz in dieser Form und in dieser Qualität nicht umsetzbar gewesen“, sagt Gartenschau-Geschäftsführerin Claudia Knoll. Laut OB Alfons soll auch die Qualität der anderen Spielplätze im Stadtgebiet schrittweise verbessert werden.

Der neue Spielplatz bietet auch Möglichkeiten für körperlich beeinträchtigte Kinder. „Am Rand des Kletterwalds gibt es einen Bereich, der mit dem Rollstuhl gut anfahrbar ist. Dort gibt es Maltafeln, eine Sandbaustelle und Klangspielgeräte“, erläutert Bauleiter Thomas Beyhl. Die Gesamtkosten werden von der Stadt auf rund 2,6 Millionen Euro beziffert, heißt es im Pressetext.