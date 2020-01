Spiegel von geparkten Autos beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Aeschach die Außenspiegel von mindestens sechs geparkten Autos mutwillig beschädigt. Laut Polizeibericht standen die Fahrzeuge auf dem Parkplatz Sonnenweg, an der Friedrichshafener Straße, in der Wackerstraße und der Jungfernburgstraße. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mindestens 1500 Euro belaufen.