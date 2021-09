Spiegel an sieben Autos abgeschlagen

Die Polizei sucht Zeugen, um Tätern zu finden, die am Wochenende am Giebelbach Autos beschädigt haben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, ist es bereits in der Nacht zum Samstag im Bereich Giebelbach und Bürgermeister-Thomann-Weg zu Sachbeschädigungen an mindestens sieben Autos gekommen. Die Unbekannten schlugen die Außenspiegel an den geparkten Fahrzeugen ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 1500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 00.