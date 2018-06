Sperre am Buttlerhügel in Lindau ist abgebaut

Nach vier Monaten hat der Stadtrat die umstrittene Sperre am Buttlerhügel aufgehoben und stattdessen eine neue Maßnahmen für die Beschleunigung des Stadtbusses beschlossen. Während der Bauhof die Schilder gleich am Donnerstag abgebaut hat, wird es einige Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis der Bus sich per Ampel freie Fahrt in den Kreisverkehr schalten kann.

Angesichts der Kritik der Geschäftsleute in der Rickenbacher Straße und der Betroffenen im Umfeld war schnell klar, dass eine Mehrheit der Stadträte die sogenannte unechte Einbahnstraße aufheben würde. Bürgermeister Karl Schober (CSU) machte aber auch schnell deutlich, dass die Kritik der Vertreter von Polizei, Stadtbus und Stadtverwaltung gewirkt hatte: Schober zog den Antrag auf Einrichtung des Umwegs über Buttlerhügel und Bregenzer Straße zurück und beantragte stattdessen eine bessere Möglichkeit für die Busse der Linie 3, sich per Ampel den Weg auf den Berliner Platz freizuschalten.

Schober legte Wert darauf, dass er und seine Mitstreiter entgegen mancher Forderung nicht dafür seien, einfach zu den alten Zuständen zurückzukehren. Denn pünktliche Busse seien ihnen ebenso wichtig wie zufriedene Einzelhändler. Sie hätten aber eingesehen, dass die vom Stadtrat beschlossene Lösung nicht gut sei. Deshalb wollten sie nun die ursprünglich von Stadt und Stadtbus vorgeschlagene Lösung mit der Ampel.

Dem stimmten Jürgen Müller (LI), Mathias Hotz (JA), Günther Brombeiß (FB), Angelika Rundel (SPD), Willy Böhm und Thomas Hummler (beide CSU), Uli Jöckel (FDP) und Uwe Birk (SPD) zu. Sie wiesen auch auf den Schleichverkehr hin, der in Folge der Sperre am Buttlerhügel den Bereich rund um die Reutiner Schule belaste. Letztlich stimmte eine große Mehrheit von 21:9 Stadträten für die sofortige Öffnung der Rickenbacher Straße.

Auch die Freihofstraße ist seit Donnerstag wieder befahrbar, denn der Antrag von Uli Kaiser (BL), diese schmale Straße auf Dauer nur in eine Richtung befahren zu lassen, fand keine Mehrheit.

Einstimmig beschlossen die Räte daraufhin die Ampellösung. Das bedeutet, dass der Stadtbus bei Stau in der Rickenbacher Straße die Ampel an der Einfahrt der Bregenzer Straße in den Kreisverkehr auf Rot schalten kann, damit die Autos aus der Rickenbacher Straße abfließen. So kann sich der Bus demnächst schon auf Höhe Freihof den Weg freiräumen.

Wobei unklar ist, wann diese Ampelschaltung funktioniert. Denn trotz Beauftragung im März hat die Firma die Schaltungen für die Ampeln an der Köchlinkreuzung und in der Friedrichshafener Straße bis heute noch nicht neu programmiert, wie Lindaus Pressesprecher auf Anfrage der LZ bestätigt. Entsprechend rechnet die Verwaltung damit, dass auch die Neuprogrammierung der Ampel für die Rickenbacher Straße mindestens sechs bis acht Wochen dauern wird. Bis dahin fürchten die Verantwortlichen den früheren Stau mit entsprechenden Verspätungen des Busses.

Räte der Bunten Liste hatten deshalb vor vorschnellen Entscheidungen gewarnt. Alexander Kiss hatte zudem daran erinnert, dass der Stadtat die Einwände von 2500 Bürgern zurückgewiesen habe, die beim Stadtbus abends wieder den normalen Halbstundentakt wollten.

Mit 18:12 Stimmen hat der Stadtrat auch beschlossen, die Bushaltestelle „Berliner Platz“ stadteinwärts aus der Rickenbacher Straße in die Bregenzer Straße vor Sport Roman zu verlagern, weil das den Fußgängerstrom über die Kemptener Straße mindern würde. Darüber war Thomas Hanrieder vom Staatlichen Bauamt Kempten allerdings nicht begeistert, denn Autos kämen an der neuen Haltestelle nicht am Bus vorbei, so dass sich der Verkehr schnell im ganzen Kreisel aufstauen würde. Details will die Verwaltung bei einem Ortstermin am kommenden Montag klären, wie Pressesprecher Widmer auf Anfrage der LZ berichtet. Dann will man klären, ob diese Bushaltestelle denkbar ist.