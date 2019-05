Spendenverteilung im Zeichen der Musik

Ganz im Zeichen der Musik ist die Spendenverteilung der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim gestanden. 15 Vereine, Gruppen und Organisationen in und um Lindau herum sind dabei in den Genuss gekommen, der durch das PS-Sparen ermöglicht werde, wie Gebietsdirektor Rainer Hartmann und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Thomas Munding, bei der kleinen Feier erklärten. Dabei betonte Munding die Bedeutung der vor knapp 200 Jahren gegründeten Sparkassen, die soziale und gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen habe. Die Sparkasse ist nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden weniger gewinnorientiert, solle aber Geld in lokale und regionale Projekte stecken. Bei den regelmäßig stattfindenden Geldübergaben gäbe es stets einen anderen Themenschwerpunkt. Dieses Mal stand die Musik im Vordergrund. Die Empfänger des Geldsegens sind allesamt auf Spenden angewiesen, wie die Vertreter einhellig bekundeten. Da sind sie nicht alleine, daher wurden im gesamten Verbreitungsgebiet der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim insgesamt 110 000 Euro verteilt, 13 050 davon wurden an diese Vereine und Gruppen verteilt. Munding führte noch aus, dass die Sparkassen-Finanzgruppe mit rund 135 Millionen Euro zu den größten Kultursponsoren gehöre. Das Spendenvolumen kommt aus den Erträgen des PS-Sparens, dort gehen allmonatlich fünf Euro je Los in den Topf. Diese Art des Sparens findet immer mehr Anhänger, wie Thomas Munding berichtete. So waren es im Jahre 2011 noch 40 000 Lose, die Abnehmer fanden, mittlerweile sind es über 70 000 Lose, die da neue Besitzer finden. So wachse aber auch der Spendentopf, wie Munding erklärte, was die Empfänger natürlich freut.

So steckt die Hexenmusik der Schönauer Hexen ihre Spende in den Nachwuchs, Noten und Trommeln für die Jungmusiker sollen damit beschaffen werden. Die Kassiererin Gabriele Irmler bekam noch einen Sonderapplaus, denn bei einer vergangenen Spendenübergabe erfuhr sie, dass die damals ebenfalls bedachten Helfer vor Ort, wegen eines neuen Autos in der Finanzklemme steckten. Prompt erklärte sie damals, dass das beim Konzert gesammelte Geld für den Helfer vor Ort aufgewendet werde. Auch die Eintracht Liederhort kündigte an, beim Frühjahrskonzert für den Helfer vor Ort sammeln zu wollen, das Konzert findet demnächst statt. Ebenfalls für Perkussionsinstrumente verwendet der Musikverein Oberreitnau seine Spende, hier soll laut Vorstand Jürgen Mayer das Schlagzeug aufgerüstet werden. Im benachbarten Unterreitnau sammelt der Musikverein für die Anschaffung einer Bassklarinette, die mit der Sparkassenspende nun endlich realisiert werden könne, wie der erste Vorsitzende Stefan Grimminger verriet.

In seinem Jubiläumsjahr kann auch der Trommlerzug Lindau-Aeschach jede Spende gebrauchen, wie die beiden Vorsitzenden Peter Ebinger und Thomas Willig erzählten. Trachten, Trommeln und Fahnen müssten beschafft werden, da helfe die Spende sehr. Auch der Fanfarenzug Inselstadt kann die Spende gut für Uniformen, aber auch Instrumente brauchen, berichten Dieter Maurer und Anita Strobel. In das gleiche Horn stößt auch Markus Westenauer, Vorsitzender des Musikvereins Lindau-Reutin. Bei seinem Verein müssten die Trachten instandgehalten werden oder neu beschafft werden, was mit immensen Kosten zu Buche schlagen würde. Das kann Rainer Praedel vom Musikverein Wasserburg bestätigen, die Wasserburger haben dem Drängen ihres Schlagzeugers nun Folge geleistet und ein Glockenspiel beschafft, neue Trachten waren fällig und auch die Vereinsfahne muss saniert werden.

Die Musikschule, die neben dem Instrumentalunterricht einen Schwerpunkt im gemeinsamen Musizieren sieht, baut derzeit eine neue Ensembleform in Form einer Inklusionsklasse auf. Dafür benötige auch sie Geldmittel, wie die Musikschuleiterin Victoria Scherer erzählt. Weiters brauche die Musikschule Mittel, um auch sozial schwachen Familien den Zugang zur Musik zu ermöglichen.

Das Bodenseegymnasium wurde auch mit einer Spende bedacht. Jutta Merwald, die Leiterin des Bogy, berichtete, dass der nicht mehr ganz junge Flügel dringend saniert werden müsse, mit der Sparkassenspende sei die Schule der Realisierung dieses Projektes einen entscheidenden Schritt nähergekommen.

Für die Perkussionistinnen in der Maria-Ward-Realschule kommt laut Rektorin Barbara Lamina die Spende gerade recht, neben weiteren Schlaginstrumenten stehen auf der Wunschliste Cajóns ganz oben. Michael Rechtsteiner von der Knabenrealschule berichtet seinerseits, dass in seiner Schule der Ukulelensatz komplettiert werde, um Musik weiter in die Breite tragen zu können. Da das Horn ein seltenes Instrument sei, aber durchaus vonnöten, hat sich der Musikverein Lindau-Aeschach ein Stipendium für Hornunterricht an der Musikschule überlegt, um mehr Jungmusiker für dieses Intrument zu begeistern. Weiters folge der Verein dem Wunsch der Schlagzeuger und schaffe nun ein Xylophon an, berichtet der Vorstand Karl Meßmer.

Peter Scherbaum freute sich für den Internationalen Konzertverein Bodensee über die Spende, die für die Lange Nacht der Musik verwendet würde. Der Musikverein Nonnenhorn kann laut Kassiererin Julia Jakob die Spende für neue Tracht-Schürzen brauchen, da diese einem ziemlichen Verschleiß unterlägen, außerdem bräuchten die Nonnenhorner neue Orff-Instrumente für die musikalische Früherziehung. Instrumente möchte auch der Narrenverein Nonnenhorn beschaffen, aber auch Noten, um die Narrenmusik wieder richtig aktivieren zu können, erzählt Kassiererin Berta Holitsch.