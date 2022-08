Spendenaufruf von Pfarrer Fleiner bringt 4200 Euro ein

Pfarrer Siegfried Fleiner hat Ende Juli sein 65. Priesterjubiläums in Lindau gefeiert. Dabei hatte Pfarrer Fleiner einen Spendenaufruf für die von ihm betreuten Projekte in Guatemala geäußert. Dieses hat nun das Ergebnis von 4200 Euro eingebracht, die weitergegeben werden konnten. Für die Spenden und für die erfahrende Freundschaft, die ihm entgegengebracht wurde, bedankt sich Pfarrer Fleiner in einem Schreiben bei bei der Pfarrgemeinde St. Josef, allen Freunden und Helfern.