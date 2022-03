Spenden für die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 20. März feierte die Pfarrei St. Josef ihr Patrozinium. Dies stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Ukraine-Hilfe. Im Gottesdienst war Pfr. Vadim Karpenko zu Gast, der seit 2010 der russisch-orthodoxen Kirche diente und in Lindau eine Gemeinde betreute. In Erfüllung seines priesterlichen Eids war es für ihn nicht länger möglich, dem Klerus der russisch-orthodoxen Kirche unter Patriach Kyrill anzugehören, da diese sich nicht vom Krieg Russlands gegen die Ukraine distanziert und so trat er vor kurzem in die ukrainisch-orthodoxen Glaubensgemeinschaft über. Pfr. Karpenko beherbergt und betreut derzeit einige Flüchtlinge aus der Ukraine, die ebenfalls am Gottesdienst sowie beim anschließenden Essen im Pfarrzentrum teilgenommen haben. Das Essen wurde als Benefizveranstaltung durchgeführt, mit dem Ziel Spenden für die Heimatpfarrei von Pfr. Robert Skrzypek, die unweit der polnisch-ukrainischen Grenze liegt, zu sammeln. Der dortige Pfarrer Stanislaw Kania organisiert direkte Hilfen zu einer Pfarrei in der Nähe von Lemberg in der Ukraine, außerdem leistet die Pfarrei vor Ort vielfältige humanitäre Hilfe und kümmert sich um die ständig wachsende Anzahl von Flüchtlingen.

Dank der Großzügigkeit von Mitgliedern aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft Reutin, Zech und Insel kamen circa 5000 Euro zusammen, mit denen vor Ort direkt geholfen werden kann. Ein herzliches Vergelt’s Gott allen Spendern!