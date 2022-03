Spende von 3000 Euro für Trainingsanzüge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Große Freude bei der Kinder- und Jugendabteilung des Eishockey-Vereins Lindau (EV Lindau): Bei einem Ortstermin vor der Lindauer Eissportarena im Eichwald überreichten die Vorstände der BodenseeBank (BoBa), Dr. Hans-Martin Blättner und Armin Mesmer, einen Scheck in Höhe von 3000 Euro an die Verantwortlichen für den EVL-Nachwuchs. „Wir freuen uns, dass die BodenseeBank uns auch dieses Jahr wieder in der Nachwuchsförderung unterstützt“, erklärte Head Couch Nachwuchs Spencer Eckhardt. Und Nachwuchsleiter Martin Hummel ergänzte: „Mit dem Geld werden wir Trainingsanzüge für unsere Jugend anschaffen.“

Während die „Islanders“ die Saison in der Oberliga bereits erfolgreich hinter sich gebracht haben, geht die Jugendarbeit weiter, wie Patrick Meier, Marketingvorstand des EV Lindau, bei der Spendenübergabe erklärte. Schon in Kürze beginnt das Trockentraining und ab Juni wird bereits wieder auf dem Eis gespielt – bei befreundeten Vereinen, unter anderem auch in Vorarlberg. Nachwuchstrainer Eckhardt ist stolz auf die „Young Islanders“. Zusammen mit ehrenamtlichen Co-Trainern betreut er sage und schreibe 250 Kinder und Jugendliche im Verein, der Jüngste ist gerade mal zwei Jahre alt.