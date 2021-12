Spende statt Weihnachtsgeschenke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr setzt die GKWG ihre Tradition fort, statt Weihnachtsgeschenken eine Spende zu leisten. Unsere diesjährige Weihnachtsspende von insgesamt 1.250 Euro kommt dem Familienstützpunkt Lindau zugute. Der Familienstützpunkt Lindau ist für alle da, insbesondere Familien in besonderen Lebenssituationen, mit dem Ziel, gemeinsam mit viel Spaß und Freude zu entdecken, womit Kinder sich beschäftigen und was deren Entwicklung unterstützt. Wir freuen uns, dass wir mit unserem kleinen Beitrag dieses tolle Vorhaben unterstützen können und damit für künftige Anschaffungen und Aktivitäten des Vereins etwas beisteuern können. So wird unsere Spende z. B. für den Erwerb eins mobilen Badmintonnetzes und weiteren Utensilien für das kreative Basteln und Werken eingesetzt.