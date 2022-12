Spende Hospiz Haus Brög zum Engel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Männerchor Heimenkirch hat dem Hospiz Haus Brög zum Engel in Lindau einen Besuch abgestattet. Nach einem kleinen adventlichen Hauskonzert für die Gäste und Mitarbeiter war der Höhepunkt die Übergabe einer Spende in Höhe von 1678 Euro an die Einrichtung. Das Geld war beim „Adventlichen Singen und Musizieren“ zusammengekommen, das der Chor in Heimenkirch organisiert hatte. Vorsitzender Winfried wolf (vorne in der Mitte) übergab die Spende an Erika Brutscher vom Hospiz – umringt von einigen Sängerkollegen. Foto: Alfred Schaidnagel