Spende für Hochwasseropfer

Die bestürzenden Nachrichten und Bilder aus den Überschwemmungsgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz machen fassungslos. Das Maß der Zerstörungen ist gigantisch und das Leid der Menschen, die alles verloren haben bewegt uns alle, auch wenn wir nicht direkt vor Ort sind und nur die Bilder aus den Medien kennen. Es wird sehr lange brauchen, bis die Schäden behoben und ein halbwegs normales Leben wieder aufgebaut ist. So wie es vorher war, wird es trotzdem nie wieder werden und die seelischen Belastungen, die die Menschen erlebt haben, werden oftmals für immer bleiben. Norbert Kolz, stellvertretender Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe Lindau (B) e.V. und die Vorstandsmitglieder haben diesen Eindruck und die Einschätzung zum Anlass genommen, spontan finanzielle Hilfe zu leisten. So wird ein Betrag von 1.000 Euro auf ein Spendenkonto der Gemeinde „Schuld“ in Rheinland-Pfalz überwiesen. Die persönlichen Schicksale, die hinter der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz stecken, machen uns alle tief betroffen, so Sybille Mang, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Lindau (B) e.V.