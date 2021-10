Spende an das Familienzentrum minimaxi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fragt man im Familienzentrum minimaxi danach, welchen Wunsch sie sich mit einer Spende erfüllen würden, fällt direkt das Stichwort „Vorplatz“, denn dieser Raum vor dem Gebäude des Familienzentrums ließ sich bislang nur eingeschränkt zum Spielen und Verweilen für Familien mit kleinen Kindern nutzen. Dass dies inzwischen anders ist, hat das minimaxi der Firma Crane ChemPharma Energy in Lindau zu verdanken. Und dort in erster Linie Dirk Gröschel, der es Dank der Spende durch die Crane-Stiftung minimaxi ermöglichte, den Vorplatz mit einem großen Sandkasten, einem neuen Picknick-Platz und einem Weiden-Labyrinth zu erweitern. Als Dank für die großzügige Spende über 2.000 US-Dollar gestalteten die Kinder ein buntes Plakat für Herrn Gröschel (HR-Manager) und Herrn Erol, der nach amerikanischer Sitte als Mitarbeiter der Firma Crane das Familienzentrum in Lindau als Spendenempfänger der Crane-Stiftung in den USA vorgeschlagen hatte. Da aufgrund der Pandemie keine Vereinsaktionen für die Aufstockung der Vereinskasse möglich waren, freut sich der Verein umso mehr über diese tolle Unterstützung und Anerkennung durch die Firma Crane ChemPharma Energy.