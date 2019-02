SPD will in Lindau wieder Wahlen gewinnen

In Lindau war die SPD zuletzt bei Wahlen erfolgreich, im Bund und im Freistaat gab es dagegen herbe Niederlagen. Umso mehr drängt der Ortsverein darauf, bei den nächsten Wahlen in Lindau wieder zu punkten. Dazu braucht die Partei die richtigen Kandidaten.

Darin waren sich die Genossen bei der Hauptversammlung am Montagabend einig: Die SPD brauche ein gutes Programm und die richtigen Leute an der Spitze. Außerdem dürfe man sich nicht dauernd selbst ein Bein stellen. Namentlich regten sich Oberbürgermeister Gerhard Ecker, Stadträtin Angelika Rundel, Ortsvorsitzender Roland Sommer und andere über Ex-Kanzler Gerhard Schröder und den früheren Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel auf. Erst wenn die sich solidarisch gegenüber der heutigen Spitze verhielten oder nicht mehr Mitglied der SPD wären, würden die Wähler der Partei abnehmen, dass sie für Solidarität in der Gesellschaft steht.

„Da verlieren wir unseren Markenkern“, schimpfte Ecker und fügte hinzu: „Was sich Gabriel und Schröder da erlauben – da lange ich mir an den Kopf. Die gehören rausgehauen aus der Partei.“ Denn Wähler schauten sehr genau, ob die Parteispitze mit dem Programm übereinstimmt. Da könnten sich SPDler in Lindau und anderswo an der Basis noch so sehr abstrampeln – es komme auf die an, die dauernd in den Medien präsent sind und deshalb das Bild der Partei prägen.

Und dieses Bild sei nicht nur eines der Zerstrittenheit und Missgunst, sondern auch eines einer Partei, die aus dem Blick verloren habe, wofür sie steht. Uwe Birk mahnte die soziale Verantwortung an. Menschen nähmen das Programm der SPD mehr wahr als bei anderen Parteien. Deshalb sei der Kurs der neuen Parteiführung gut, die für die Menschen eintritt, die nicht so viel Geld haben, die aber als Krankenschwester, Polizist oder Busfahrer Leistungsträger der Gesellschaft seien, wie Sommer und der frühere Ortsvorsitzende Helmut Kees ergänzten.

Es sei Aufgabe der SPD, mit linker Politik die neoliberalen Fehlentwicklungen der 80er und 90er Jahre zurückzudrängen, die zu einer egoistischen Gesellschaft geführt haben, in der Schwache keine Chance mehr haben und sich deshalb rechten Parteien zuwenden. Dass die Werte der SPD in den Umfragen wieder steigen nach den jüngsten Forderungen der Parteispitze, sieht Birk als gutes Zeichen. Im Vordergrund müsse bezahlbares Wohnen stehen und die Absicherung der Menschen im Beruf und hinterher. Die Lindauer Genossen sprachen sich deshalb für einen höheren Mindestlohn und das Bürgergeld aus.

In Lindau sieht sich die Partei auf einem guten Weg. Vor einem Jahr habe OB Ecker sein Amt erfolgreich verteidigt. Im Stadtrat sei die SPD die einzige Fraktion, die je zur Hälfte aus Frauen und Männer besteht. Auch bei der Stadtratswahl in einem Jahr will man die Liste wieder im sogenannten Reißverschlussverfahren aufstellen. Auch Beschlüsse wie die Sozialgerechte Bodennutzung (Sobon), die Spekulationsgewinne der Bauträger abschöpft, um Sozialwohnungen, Kindergartenplätze oder neue Schulen zu schaffen, schreibt sich die SPD mit ihrem OB zugute. Birk mahnte, die Partei dürfe sich Initiativen hinsichtlich der Investitionen in Kindergärten und Schulen nicht von anderen politischen Gruppen nehmen lassen.

SPD sucht Frauen und Männerfür den nächsten Stadtrat

Ecker warb dafür, dass gute Kandidaten mit sozialdemokratischem Profil auf der Liste für den Stadtrat kandidieren. Gebhard hob hervor, dass die Bewerber gar nicht Parteimitglied sein müssen. Aber sie sollten bereit sein, die Stadtentwicklung voranzutreiben. Denn die SPD wolle auf keinen Fall ein Zurück zum Stillstand der Jahrzehnte vor Eckers Amtszeit.

Einig waren sich die 25 SPDler am Montagabend, dass der Aufbruch der Stadt Lindau in den vergangenen Jahren einzig das Verdienst des Oberbürgermeisters sei. Inselhalle, Unterführungen und weitere Bahnprojekte, Therme, Cavazzen, Gartenschau, Entwicklung der Hinteren Insel, Wohnungsbau sowie die Neuaufstellung der Verwaltung – all das habe Lindau aus dem „Dornröschenschlaf“ geweckt, den Birk vor Jahren festgestellt hatte. Die SPD trage alle diese Projekte mit, bekräftigte Katrin Dorfmüller.

Der OB wiederum ärgerte sich über Hemmschuhe wie Bürgerentscheide und Klagen, die bei verschiedenen Großprojekten Zeit und Geld gekostet hätten. So auch jetzt beim neuen Bad im Eichwald, wo noch Klagen offen sind: „Bis zur letzten Patrone wird versucht, gegen die Therme vorzugehen.“