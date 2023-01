SPD: Sperrhaushalt sollte tunlichst vermieden werden

In einem interfraktionellen Antrag hatte die Mehrheit der Stadträte vergangene Woche gefordert, dass die Planungen für die Mittelschule trotz der angespannten Finanzsituation der Stadt weitergeführt werden sollen. Die SPD hatte sich diesem Antrag nicht angeschlossen. Jetzt erläutert die Fraktion ihre Hintergründe.

„Die SPD-Fraktion steht zum Bau einer neuen Mittelschule“, schreibt Angelika Rundel in einer Pressemitteilung. „Neben allen Maßnahmen, die in der Umsetzung sind oder kurz vor der Umsetzung stehen und deshalb auch im Haushalt 2023 berücksichtigt sind, sehen wir den Bau der Mittelschule als dringlichstes Bauprojekt in der Stadt an.“

Allerdings sei für die SPD auch die Aufstellung eines „seriös berechneten und ausgeglichenen Haushaltes“ entscheidend. „Ein Sperrhaushalt, bei dem das Landratsamt der Stadt Vorgaben macht, was investiert werden darf und was nicht, sollte tunlichst vermieden werden.“

Ist ein Nachtragshaushalt eine Lösung?

Bereits ohne die Mittel für weitere Planungen für die Mittelschule sei der Haushaltsentwurf der Kämmerei „absolut auf Kante“ genäht. „Wir sehen derzeit keinen Spielraum, weitere Kosten einzustellen“, erklärt Rundel. Die Erfahrung zeige aber, dass sich im Laufe des Jahres Freiräume durch höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer ergeben. „Deshalb sehen wir eine realistische Möglichkeit , die weitere Planung im Rahmen eines Nachtragshaushalts bis zum Sommer anzugehen.“

Bisher werden die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Lindau noch an zwei Standorten unterrichtet. Das Bild zeigt die Mittelschule in Aeschach. (Foto: Christian Flemming)

Bis dahin sind dann auch belastbare Aussagen zur Höhe der Förderung von der Regierung von Schwaben zu erwarten: Aufgrund des besonderen pädagogischen Konzepts setzt die Stadt auf eine höhere Förderquote als die Standardförderung. „Die gewünschten Auskünfte bis zu den Haushaltsberatungen Anfang Februar zu erwarten, betrachten wir als unrealistisch“, schreibt Rundel.

Als Modell existiert sie bereits, die neue Mittelschule. Der Entwurf, der beim Architektenwettbewerb den ersten Platz gewonnen hat, besteht aus drei Clustern. (Foto: Barbara Baur)

Zum Hintergrund: Die Stadtkämmerei wird einen Sparhaushalt aufstellen, der keine weiteren Finanzen für den Bau der Mittelschule enthält. So hat es Kämmerer Christopher Horbach im Dezember im Finanzausschuss formuliert. Solle an dem Gesamtprojekt festgehalten werden, müssten zunächst Spielräume für die Finanzierung geschaffen werden.

Mittelschule könnte bis zu 54 Millionen Euro kosten

Die Räte von CSU, JA, Bunte Liste, ÖDP, Freie Bürgerschaft und Bürgerunion sowie Andreas Reich von den Freien Wählern forderten nun vergangene Woche, dass „auch in finanziell schwierigen Zeiten“ das Schulentwicklungskonzept „oberste Priorität“ behalten müsse. „Eine Unterbrechung der Planungen darf trotz der angespannten finanziellen Lage der Stadt nicht erfolgen“, schrieben sie. Zahlen über die Förderung sollten ihrer Ansicht nach „möglichst vor dem Ende der Haushaltsberatungen vorliegen“. SPD, FDP, LI, AfD und Werner Schönberger (Freie Wähler) hatten sich dem Antrag nicht angeschlossen.

Insgesamt schätzen die Fachleute die Kosten für den Bau der Mittelschule auf 45 bis 54 Millionen. Die Stadt hat schon viel Geld in das Projekt gesteckt. Für die Mittelschule wurde mit viel Aufwand und in Zusammenarbeit mit der Schule in den vergangenen zwei Jahren ein Konzept entwickelt. 255.000 Euro für den Architektenwettbewerb und 121.000 Euro für den Schulentwicklungsplan hat die Stadt bereits ausgegeben. Die Siegerentwürfe sind gekürt, die Entwürfe waren bereits in einer Ausstellung zu sehen.