SPD sagt Politischen Aschermittwoch ab

Die SPD Allgäu- Bodensee (Kempten, Lindau, Oberallgäu) sagt den online geplanten „Politischen Aschermittwoch“ mit dem Betreuungsabgeordneten Christoph Schmid nächste Woche ab. Das heißt es in einer Pressemitteilung. „Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, einen demokratischen europäischen Staat, ist für uns die Durchführung nicht mehr vorstellbar“, so Vorsitzender Markus Kubatschka. Für die SPD steht jetzt einzig und allein die Sorge um die Menschen in der Ukraine und den Frieden in Europa im Vordergrund. Wir rufen zur Beteiligung an der Friedensdemo am Aschermittwoch, 2. März ab 18 Uhr auf dem Königsplatz in München auf.