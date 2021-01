Lindau/Immenstadt (lz) - Die Bundeswahlkreiskonferenz der SPD Landkreis Oberallgäu findet am Sonntag, 31. Januar, um 14 Uhr in Immenstadt auf dem Parkplatz des Schulzentrums Immenstadt in der Allgäuer Straße statt.

Neben einigen formellen Dingen wird laut Pressemitteilung die Nominierung des Bundestagskandidaten, Martin Holderied, stattfinden. Außerdem soll zur aktuellen politischen Lage ein Abgeordneter der SPD Stellung nehmen. Die Delegierten werden sich aus ihren Autos per Zoom zuschalten, um die Vorstellung, Information, Diskussion und alle wichtigen Maßnahmen zu verfolgen. Die Abstimmung findet aufgrund der Corona-Einschränkungen via Stimmzettel aus dem Autofenster statt. Aus organisatorischen Gründen wird gebeten, die Teilnahme per E-Mail anzukündigen. Wer körperlich an der Veranstaltung teilnehmen will erhalte eine Parkmöglichkeit, heißt es in der Pressemitteilung.