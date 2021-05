SPD kritisiert schnelle Installierung der Sperrpoller in Lindau

Der Lindauer Rat hat sich kürzlich in der Hauptausschusssitzung mit den versenkbaren Sperrpollern in der Fußgängerzone befasst. Die SPD-Fraktion kritisiert in einer Stellungnahme nun die sofortige Installierung von einem Dutzend sogenannter „Lindauer Vollpfosten“, wie es in der Pressemitteilung heißt, ohne Information und Einbezug der unmittelbar Betroffenen. Das spreche allen Bemühungen um Bürgerbeteiligung Hohn. Laut SPD fördere man so Politikverdrossenheit und schädige den Ruf von Stadtrat und Verwaltung.

In der Vorlage der Verwaltung werden die Sperrpfosten in den Seitengassen nicht eigens erwähnt, ebenso wenig tauchen sie in der Beschlussvorlage auf, kritisiert die Fraktion. Die Stadträte seien vom spontanen Antrag über die sofortige Installierung der Pfosten kalt erwischt worden und hatten laut SPD keine Informationen über die Hintergründe und Konsequenzen dieser Aktion. So können beispielsweise etliche Anwohner und Geschäftsleute, die sich in den Seitengassen befinden, wegen der Abriegelung durch die Sperrpfosten, ihre Standorte aufgrund der Pfostensperrung nur noch über die Fußgängerzone erreichen. Die SPD kritisiert: So wird das eigentliche Ziel - nämlich die Reduzierung des Autoverkehrs in der Fußgängerzone - dadurch konterkariert und ins genaue Gegenteil verkehrt.

Entgegen der üblichen Gepflogenheiten sei bis heute auch nicht klar, welche finanziellen Auswirkungen für die Stadt weitere Poller und Pfosten haben. Die SPD schlägt daher vor, schrittweise vorzugehen: Erstens: Hauptziel ist es, den Lieferverkehr in den Griff zu kommen; deshalb sollen zunächst nur die versenkbaren Poller in der Fußgängerzone in Betrieb genommen werden. Zweitens: Die mit der neuen Technik gemachten Erfahrungen werden gesammelt und ausgewertet. Drittens: Ab 2022, also hoffentlich in der Post-Corona-Zeit, könne man gegebenenfalls nachjustieren und Pfosten in den Seitengassen aufstellen. Viertens: Erst danach wird geprüft, ob weitere Absperrungen im Hafenbereich wirklich erforderlich sind. Unabhängig von diesen Maßnahmen sind aber aus Sicht der SPD verstärkte Kontrollen des Auto- und Radverkehrs auf der Insel notwendig. Möglicherweise erweist sich ja die personelle Aufstockung der KVÜ (Kommunale Verkehrsüberwachung) als die günstigere und wirkungsvollere Variante, heißt es weiter. „In jedem Fall sollte die Insel dann mit allzu vielen Pollern und Pfosten von unseren Gästen nicht als abweisend und - im wahrsten Sinn des Wortes - sperrig wahrgenommen werden.“ Die genauen Positionen der vorgesehenen Sperrpfosten sind auf der Homepage der Stadt Lindau unter „Ausschusssitzungen“ abgebildet

Das Fazit der Fraktion: „Wenn wir Bürgerbeteiligung ernst nehmen, müssen vor derartig einschneidenden Maßnahmen alle Betroffenen mitgenommen und angehört werden.“