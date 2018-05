Sparkasse stärkt weiter die Rücklagen

Auch heuer wird die Sparkasse keine Gewinnanteile an die Städte und Landkreise überweisen, die Träger des Geldinstituts sind. Vorstandsvorsitzender Thomas Munding und Verwaltungsratsmitglied Gerhard Ecker sprachen sich im Lindauer Stadtrat dagegen aus. Zudem gab es es im Stadtrat keine Mehrheit für einen Appell, dass die Sparkasse zumindest einen Teil des Gewinns an die Kommunen überweisen soll.

Der Lindauer Stadtrat kann den Verwaltungsrat der Sparkasse sowieso nicht zwingen, dennoch muss Munding jedes Jahr im Stadtrat Rechenschaft ablegen. Außerdem beantragen die Bunten jedes Jahr aufs neue, dass der Stadtrat einen entsprechenden Appell an die Mitglieder des Verwaltungsrats beschließen soll. Wurde der Antrag vor einem Jahr noch abgelehnt, so gab es heuer mit 14:14 Stimmen einen Patt.

Munding hatte zuvor berichtet, dass die Gewinne der Sparkasse schmelzen, weil in Zeiten niedriger Zinsen die Zinsüberschüsse fehlen. Umso wichtiger sei es, für ein dauerhaft gesundes Institut die Gewinne in die Rücklagen zu stecken. Der Anteil der Eigenmittel ist im vergangenen Jahr um 20 Millionen Euro auf 406,5 Millionen Euro gestiegen, wie Munding berichtete. Steuern hat die Sparkasse insgesamt 16 Millionen gezahlt, also fast vier Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Dafür betrug der Überschuss 10,6 Millionen, das sind fast sechs Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Dieses Geld will Munding in die Rücklage der Sparkasse stecken, damit die Sparkasse auch weiter alle nötigen Kredite an die heimischen Betriebe vergeben kann. Das können nicht alle Sparkassen: „Aber bei uns musste noch kein Kunde abgewiesen werden.“

OB Ecker unterstützt diese Politik. Er hob zudem hervor, dass die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim auch beim Blick auf die Kosten vorbildlich sei und schon seit Jahren zu den sparsamsten Sparkassen weit und breit gehöre. Und dennoch habe man mehr Filialen als alle anderen Sparkassen der Region, betonte Munding. Er hob zudem hervor, dass die Mitarbeiter der Sparkasse gemäß den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes in den vergangenen Jahren deutlich höhere Steigerungen der Gehälter hatten als Kollegen anderer Banken. Auf Nachfrage von Ulrike Lorenz-Meyer ergänzte er, dass dies auch für die Vorstandsmitglieder gelte. Die Gesamtbezüge der Vorstände werden jährlich im Anhang zum Jahresabschluss veröffentlicht: Für das Geschäftsjahr 2017 betrugen die Bezüge 1,11 Millionen Euro, das sind 30 000 Euro mehr als im Jahr zuvor.