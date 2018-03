Sparkasse investiert in Geschäftsstellen in Reutin und Aeschach

Die größte Geschäftsstelle der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim ist die Internetfiliale. Doch die Sparkasse wolle mit Geschäftsstellen vor Ort bleiben, hat Vorstandsvorsitzender Thomas Munding am Donnerstag beim Pressegespräch zur Jahresbilanz erklärt. Deshalb will das Unternehmen auch heuer in Lindauer Filialen investieren.

Fast 700 000 Euro Investitionen plant die Sparkasse heuer in der Hauptstelle in der Bregenzer Straße und die Geschäftsstelle am Aeschacher Markt. In Reutin ist die komplette Haustechnik für Heizung und Lüftung mitsamt Steuerung zu erneuern. Und in Aeschach sind eine neue Kassenlösung und einer Modernisierung der Bereiche für Service und Selbstbedienung nötig. Nachdem die Sparkasse im vergangenen Jahr bereits die Hauptstelle umgebaut und auf der Insel eine neue Filiale eingerichtet hat, stehen also weitere Investitionen an.

Munding sieht das als Zeichen: „Für den Kunden ist emotional wichtig: Die Sparkasse ist in meiner Nähe.“ Das solle auch so bleiben. Deshalb hat sich nichts am Ziel geändert, dass die Sparkasse von den 69 Filialen in den Landkreisen Lindau und Unterallgäu sowie in Memmingen 44 mit Personal betreiben will. Und auch wenn die Sparkasse weiter Personal abgebaut hat – zum Jahresende waren 714 Frauen und Männer beschäftigt, 50 weniger als ein Jahr zuvor – so setzt das Unternehmen wieder auf eigene Ausbildung, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Statt zuletzt 20 Azubis, wird die Sparkasse heuer 30 junge Menschen neu einstellen.

Kunden kommen nur noch einmal im Jahr in die Geschäftsstelle

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Geschäft übers Internet auch für die heimische Sparkasse immer wichtiger wird. Munding nannte ein paar Zahlen: Die Zahl der Zugriffe auf die Internetfiliale der Sparkasse habe sich im vergangenen Jahr auf fünf Millionen fast verdoppelt. Rein rechnerisch suchen Kunden zweimal im Jahr telefonischen Kontakt zur Sparkasse, zweimal im Monat gehen sie an den Geldautomaten, 120 Mal im Jahr machen sie Online-Banking und 228 Mal im Jahr Überweisungen oder andere Geldgeschäfte über die Sparkassen-App auf dem Handy. Ein durchschnittlicher Sparkassenkunde komme nur einmal im Jahr zu einem Mitarbeiter in die Geschäftsstelle, besuche aber fast jeden Tag die Internet-Filiale.

Aber wenn Kunden in die Geschäftsstelle kommen, geht es um die wirklich wichtigen Sachen, denn bei Immobilien- oder Wertpapiergeschäften, Baukrediten oder der Finanzierung eines Firmengeschäfts wollen die Kunden dem Sparkassen-Mitarbeiter in die Augen schauen, wenn dieser berät oder berichtet.

Dennoch baut die Sparkasse in diesem Jahr auch das mobile Geschäft aus, so dass Kunden ab dem Sommer berührungslos mit dem Smartphone bezahlen können. Das soll überall dort funktionieren, wo heute schon kontaktloses Bezahlen mit der EC-Karte möglich ist. Wie das funktioniert, werden die Sparkassenmitarbeiter den Kunden erklären – wenn die mal wieder in die Geschäftsstelle kommen.

Sparkasse MM-LI-MN wächst weiter

Zufrieden ist der Vorstand mit dem Ergebnis 2017 der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. Die Kundeneinlagen sind ebenso gestiegen wie die Ausleihen. Beim Kreditgeschäft sind die Ausleihen an Firmen gestiegen, zurückgegangen sind dagegen die Kreditzusagen für Wohnbau.

Das Kundengeschäftsvolumen ist um 370 Millionen Euro auf 7,0 Millarden Euro gestiegen. Damit bleibt die Sparkasse Nummer eins in ihrem Geschäftsgebiet, das die Landkreise Lindau und Unterallgäu sowie die kreisfreie Stadt Memmingen umfasst.

Stolz sind Vorstandsvorsitzender Thomas Munding und seine Stellvertreter Bernd Fischer und Harald Post darauf, dass im vergangenen Jahr trotz weiter niedriger Zinsen die Kundeneinlagen um 260 Millionen Euro auf 4,7 Milliarden Euro angestiegen sind. Das Wachstum stamme zum Großteil aus echten Neueinlagen. Bei den Einlagen setzen Kunden zunehmend auf Wertpapiere, deren Bestände bei 1,1 Milliarden Euro liegen.

Übertroffen hat die Sparkasse MM-LI-MN erneut den Rekord aus dem Vorjahr mit Kreditzusagen in Höhe von 588 Millionen Euro an Unternehmen, Selbstständige und Häuslebauer.