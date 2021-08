Sparda-Bank verabschiedet sich vom Vorstandsvorsitzenden Peter Noppinger

Die Sparda-Bank Augsburg eG, 1952 gegründet, hat sich mit aktuell über 58 000 Mitgliedern zu einer mitgliederstarken Genossenschaftsbank in Bayerisch-Schwaben entwickelt. In der Hauptstelle in Augsburg und weiteren sechs Filialen betreuen 120 Mitarbeiter über 78 000 Privatkunden. Die aktuelle Bilanzsumme beträgt etwa 1,7 Milliarden Euro.Die Sparda-Bank Augsburg trägt auch Verantwortung für die Region und leistet einen aktiven Beitrag zur Förderung des Gemeinwesens und unterstützt zahlreiche kulturelle und soziale Projekte.