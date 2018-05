Sparda-Bank ist für digitale Zukunft gerüstet

Lindau - Die Sparda-Bank Augsburg eG, die in Schwaben mit insgesamt sieben Filialen vertreten ist, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Wie der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaftsbank, Peter Noppinger, beim Bilanzpressegespräch in Lindau erklärte, sei es dem Geldinstitut 2017 „in einem herausfordernden Marktumfeld gelungen, ein solides Ergebnis zu erzielen und das Eigenkapital weiter zu stärken“. Während die Bilanzsumme gegenüber dem vorangegangenen Jahr um rund eineinhalb Prozent auf knapp 1,492 Milliarden Euro stieg, ging der Jahresüberschuss (nach Steuern) um 20 Prozent auf 2,3 Millionen Euro zurück. Das

Gut lief es vor allem im Kreditgeschäft, das die Genossenschaftsbank um 3,8 Prozent auf 598,5 Millionen Euro weiter ausbauen konnte. Trotz des Zinstiefs legten die Kundeneinlagen nochmals um 1,3 Prozent auf rund 1,32 Milliarden Euro zu. Vorstandschef Noppinger: „Immobilien und deren Finanzierung sind nach wie vor gefragt. Wo Zinsen den Sparer nicht begeistern können, freut sich der Häuslebauer immer noch über historisch niedrige Zinsen. Die Nachfrage nach Baufinanzierungen ist ungebrochen.“

Neuer Filialleiter in Lindau

Die Lindauer Filiale, die seit Anfang Februar von Rainer Nuhn geleitet wird, leiste zum Gesamtergebnis der Sparda-Bank Augsburg einen wesentlichen Beitrag, wie der Vorstandsvorsitzende betonte. Gemessen am gesamten Kundenvolumen liege dieser Anteil bei rund sieben Prozent. In der Filiale wurden im vorigen Jahr 178 neue Girokonten eröffnet. Diesen Zuwachs führt Noppinger auch auf den neuen, besser erreichbaren Standort am Aeschacher Markt zurück. Auf der Insel hätten die Zahlen zuletzt stagniert. Nuhn, der auf Dieter Kast folgte, leitet ein Team von vier Mitarbeitern, dazu kommt noch jeweils ein Mitarbeiter der Kooperationspartner DEVK-Versicherung und Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Die zunehmende Digitalisierung spürt auch die Sparda-Bank. „Bereits zwei Drittel unserer Kunden besitzen einen Internet-Zugang zu ihrem Konto“, informierte Noppinger. Und jeder sechste Neukunde entscheide sich von Beginn an für ein Online-Konto. Auch wenn die Kundenfrequenz in den Sparda-Filialen allein im vergangenen Jahr um rund 20 Prozent zurückgegangen sind, will die Bank an ihrem Filialnetz festhalten und keine Zweigstellen schließen. Auch der Personalstand soll weitgehend gleich bleiben. Noppinger: „Wir stellen auf allen Ebenen einen erhöhten Beratungsbedarf fest und haben deshalb auch unsere Öffnungszeiten in den Filialen erweitert.“

Obendrein fühlt sich die Genossenschaftsbank für die digitale Zukunft gut gerüstet, und das in vielerlei Hinsicht. So wurden mit der Bargeldfunktion der Sparda-App mehr Bargeldabhebungs-Möglichkeiten geschaffen. Auch können die Kunden im Rahmen der Finanzierungsberatung ihr künftiges Zuhause in 3D erleben. Eine weitere neue Serviceleistung ist das SpardaFon, „womit Telefonverträge und Smartphones zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis angeboten werden“, wie Noppinger ergänzte. Zudem biete die Sparda-Bank mit MeinInvest als eine der ersten Genossenschaftsbanken eine „voll digitalisierte Vermögensverwaltung“ an.

Sponsoring für Realschule Lindau

Neben dem Tagesgeschäft engagiert sich die Sparda-Bank bei zahlreichen sozialen und kulturellen Einrichtungen im Geschäftsgebiet. Dazu gehören auch Bildungseinrichtungen wie etwa die Lindauer „Realschule im Dreiländereck“. Dort lernen SchülerInnen mit der NaturTalent Stiftung ihre Stärken kennen. Welche Berufe zu ihnen passen, erfahren die Neuntklässler in einem Workshop. Die Kosten dafür – zuletzt waren es rund 9000 Euro – übernimmt der Gewinnsparverein der Sparda-Bank.