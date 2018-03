Spannende Rennen beim Finale

Die Nachwuchsskifahrer aus dem Sportkreis Lindau haben beim 4. FotoPremio.de Kreiscuprennen ihr Können gezeigt. Die Veranstaltung wurde vom Skiclub Bodensee Lindau (SCB) im Skigebiet Hündle-Oberstaufen ausgerichtet. SCB-Vorsitzender Tobi Baader hatte auf der gut präparierten Piste am Hochsiedel-Lift einen fairen Vielseitigkeitsslalom gesteckt. Es waren 27 Tore mit 26 Richtungsänderungen zu bewältigen.

Insgesamt waren 134 Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2010 aus dem Landkreis Lindau und Oberstaufen am Start. Die jüngsten Teilnehmer des Rennens starteten in der Klasse U8, Jahrgang 2010. Moana Schroff (ESV Lindau) konnte ihr 2. Rennen in der diesjährigen Kreiscup-Serie gewinnen, knapp vor Klara Baur (SC Steibis-Aach) und Paulina Pfau (TSV Stiefenhofen). Bei den Jungs gelang Johannes Waltner (SC Steibis-Aach) sein 1. Kreiscup-Sieg. Auf den zweiten Platz fuhr Hugo Fassbender (ESV Lindau), der die letzten beiden Rennen gewann, Dritter wurde Noah Burger (RG Weiler-Simmerberg).

Knappe Entscheidung

In der Klasse U9 weiblich lieferten sich Alessia Reck (SCB Lindau) und Vreni Fischer (TSV Gestratz) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie in den Rennen zuvor war die Entscheidung knapp. Dieses Mal war Alessia Reck einige Zehntel schneller und gewann ihr 2. Kreiscup-Rennen in dieser Saison. Auf Platz drei fuhr Klara Ortlieb (SC Lindenberg). Jakob Fässler (SC Scheidegg) war bei den gleichaltrigen Jungs in dieser Kreiscup-Serie nicht zu schlagen. Er hat alle vier Rennen gewonnen. Auf den zweiten Platz kam zum dritten Mal in dieser Saison Pius Göttlicher (TSV Stiefenhofen), Dritter wurde Finn Fink (TSV Gestratz).

Ihr erstes Kreiscup-Rennen gewann Sophia Fässler (TSV Stiefenhofen) mit 0,09 Sekunden Vorsprung vor Lea Bauer (SCB Lindau), die in den drei Rennen zuvor siegreich war. Auf Platz drei kam Leni Hofmann (SC Oberstaufen). David Ortlieb (SC Lindenberg) siegte bei den Jungs knapp vor Marvin Koros (SC Oberstaufen). Damit liegen beide mit je zwei Siegen und 2-mal Platz 2 in der Kreiscup-Gesamtwertung gleichauf. Dritter wurde Luca Mund (ESV Lindau).

Fenja Jauch (TSV Gestratz) gewann ihr viertes Kreiscup-Rennen (U11 weiblich), Hannah Tschada (SCB Lindau) folgte auf Platz zwei, ebenfalls zum viermal in dieser Saison. Selina Stadler (RG Weiler-Simmerberg) fuhr auf den dritten Platz. Bei den Jungs war Magnus Fässler (SC Scheidegg) zum dritten Mal in dieser Saison ganz vorne, gefolgt von Leon Jost (SCB Lindau) und Kassian Nagenrauft (SC Lindenberg).

Zweiter Sieg bei der U12

In der Klasse U 12 weiblich gewann Jessica Schmidt (RG Weiler-Simmerberg) ihr zweites Rennen. Knapp dahinter folgten Giulia Stolze und Lydia Wöllmer, beide SCB Lindau. Kim-Noah Dehn (TSV Gestratz) siegte bei den gleichaltrigen Jungs (3. Sieg in dieser Kreiscup-Saison). Luca Bernhard (TSV Heimenkirch) und Julius Gierer (ESV Lindau) belegten die Plätze zwei und drei.

Mit den Resultaten im abschließenden Kreiscup-Rennen konnten sich einige Rennläufer in der Gesamtwertung noch nach vorne schieben. Bei den Organisatoren wird jetzt fleißig gerechnet, die Gesamtergebnisse werden bei der Siegerehrung am 13. April im Haus des Gastes in Schlachters bekannt gegeben.