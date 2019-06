Spaß erleben mit dem „Blubberblasenschatz“

Wer Clowns liebt, der sollte sich den Termin Mittwoch, 12. Juni, vormerken: Dann spielt die Clownin Belina Belissimo am späten Nachmittag in der Kressbronner Lände.

Sie nennt ihr Kinderclownstheater den „Blubberblasenschatz“. In der Vorstellung, die um 17 Uhr beginnt, finden kleine und große Zuschauer die Clownin zunächst an einem ihrer Lieblingsplätze – im Wald. Dort lernt sie nicht nur einen neuen Freund kennen. Sie findet auch einen großen Schatz. Den sie natürlich am liebsten mit nach Hause nehmen möchte. Doch weil der Schatz so groß ist, braucht Belina Belissimo die Hilfe ihrer Zuschauer. Denn die Clownin ist in solchen Dingen doch manchmal gar zu tolpatschig. Und ist für lustige Ideen immer zu haben.