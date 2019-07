Sozialstation Lindau sorgt für die Zukunft vor

Ein Jahr ohne Aufreger, dafür aber mit einer guten Auftragslage hat die Sozialstation Lindau hinter sich. Besonders gefragt unter den zahlreichen Angeboten wie dem Essen auf Rädern, der häuslichen Alten- und Krankenpflege oder hauswirtschaftlichen Hilfen, war jedoch die Tagespflege. Weil die Tagespflege wie auch das Thema Personal in Zukunft immer mehr Relevanz bekommen wird, ist der Verein schon dabei, vorzusorgen.

„Das vergangene Jahr war ein ruhiges Jahr ohne Aufreger“, fasste Vorsitzender Uli Gebhard am Montagabend zusammen und ergänzte, dass die Auftragslage in allen angebotenen Bereichen „durchweg“ gut gewesen sei. „Wir schreiben schwarze Zahlen, tiefschwarze“, freute er sich. Insbesondere die Angebote im Haushaltsbereich und der Tagespflege seien besonders gefragt gewesen. Und das, obwohl die Sozialstation die Tagespflege auch auf die Samstage – und damit von vormals fünf auf sechs Tage – ausgeweitet habe. Trotzdem sei die Warteliste lang. „Wir könnten ad hoc eine dritte und sogar eine vierte Tagespflege aufmachen. Aber wir haben keinen Raum“, sagte Gebhard. Derzeit bietet die Sozialstation insgesamt 40 Tagespflegeplätze, die hälftig auf zwei Gebäude in der Leiblachstraße in Zech aufgeteilt sind. Wie Gebhard weiter berichtete, suche der Verein bereits seit geraumer Zeit nach Möglichkeiten die Tagespflege auszuweiten.

Neues Grundstück in Aussicht

Da weder auf dem eigenen Gelände Platz für einen Neubau ist, noch das der angrenzenden Zecher Grundschule infrage kommt, setzt der Vorstand seine Hoffnungen auf ein anderes Grundstück. Der Verein sei in entsprechenden Verhandlungen. Weil die erst am Anfang stehen, wollte Gebhard dazu nicht mehr sagen.

Das zweite große Thema, mit dem sich der Verein im vergangenen Jahr beschäftigt hat und das ihn auch in Zukunft beschäftigen wird, ist das Personal. Wie Geschäftsführer Gerhard Fehrer berichtete, arbeiten aktuell 240 Leute, vorwiegend Frauen, für die Sozialstation. Davon sind 120 geringfügig beschäftigt, sieben arbeiten im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres und der Rest ist fest angestellt. Zudem werde die Sozialstation ab September und damit heuer zum ersten Mal zwei, statt nur eine Pflegekraft ausbilden. Während es kein Problem sei, Personal für die Tagespflege zu bekommen, sei für die sonstigen Pflegebereiche der Pflegekraftmangel durchaus zu spüren. Was umso problematischer sei, da sich die Sozialstation einer „Rentenwelle“ gegenüber sehe. „Die Schwestern gehen alle etwas früher in Rente. Kaum jemand schafft es bis 65“, sagte Fehrer. Zuvor hatte Gebhard geschildert, dass sich der Verein deshalb in Sachen Personalwerbung wappnet, indem er „neue Wege“ gehe. Sei es durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass Mitarbeiter neue Mitarbeiter werben, durch Auto- und Plakatwerbung und Werbung im Internet. Zudem sei der Verein bemüht, das Personal so lange wie möglich zu halte – etwa durch Angebote zur Gesundheitsförderung.

Was die schwarzen Zahlen betrifft, von denen Gebhard gesprochen hatte, so legte Fehrer dar, dass der Verein im vergangenen „normalen“ Geschäftsjahr, einen Jahresüberschuss von knapp 128 180 Euro erwirtschaftet habe. Dabei muss man wissen, dass sich die Sozialstation aus dem Verein und der GmbH zusammensetzt. Während dem Verein die Gebäude gehören und er damit Mieten erwirtschaftet, widmet sich die GmbH dem Tagesgeschäft. Fehrer erklärte dem Vereinsvorstand, dass die GmbH mit rund 4,5 Millionen Euro weitaus mehr Umsatz mache als der Verein. Drei Viertel davon erwirtschafte sie mit der Pflege. Am Ende beschlossen die Vorstandsmitglieder, den Jahresüberschuss in die Rücklagen des Vereins zu geben. „Um einen Puffer für mögliche Investitionen zu haben“, wie der stellvertretende Vorsitzende Gordon Birk mit Blick auf den gewollten Neubau einer Tagespflege sagte.