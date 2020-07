Soziales Engagement zahlt sich aus

Der mit 1750 Euro dotierte Ernst-Hensler Preis ist in diesem Jahr zum 12. Mal an beiden Lindauer Gymnasien verliehen worden. Mit dem Preis werden sozial engagierte Abiturienten, die in einem Essay überzeugend ihre Visionen und Ideen darlegen können und trotz persönlicher Herausforderungen oder gerade deshalb ein gutes Abitur schaffen, ausgezeichnet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Am Valentin-Heider-Gymnasium ging der Abiturpreis in diesem Jahr an den 18-jährigen Joshua von Puttkamer, der sich in und außerhalb des Schulhauses auf unterschiedlichsten Ebenen sozial engagiert. Joshua beschäftigt sich in seinem Essay mit einem idealen Schulsystem, in dem alle Schüler ihren Platz finden können, etwa durch variable Lernorte, Lerngruppen und ausdifferenzierte Lernwege. Ob im Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, als Streitschlichter, als Mediencoach in der schuleigenen Cybermobbingprävention oder in der Schülermitverantwortung - Joshua hatte überall ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Auch Klimaschutz und Fairness sind Joshua ein Anliegen. Deshalb engagiert er sich nicht nur bei „Fridays for future“ und hat auch die „Black lifes matter“-Demonstration in Lindau nach der Ermordung des US-Amerikaners George Floyd mitorganisiert, gemeinsam mit Simon Gries initiierte der umtriebige Sigmarszeller mit „We care – Lindau“ eine Hilfsvermittlungsplattform für Menschen, die durch Maßnahmen und Auswirkungen von Covid-19 eingeschränkt wurden, indem Hilfsdienste wie etwa einkaufen oder einfach mit dem Hund Gassi gehen an Betroffene vermittelt wurden. Der diesjährige Preisträger am Bodensee-Gymnasium ist Johannes Weißenborn. Als Schülersprecher brachte er sich maßgeblich ins Schulleben ein. Auch ihm sind der Umweltschutz und der Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ein großes Anliegen. Im Greenteam des BOGY, aber auch über die Schule hinaus im Organisationsteam von „Fridays for Future“ setzte er wichtige Akzente. Politisch ist Johannes auf Kreis- und Bezirksebene im Vorstand der Grünen Jugend Schwaben aktiv. Als Jugendleiter im Alpenverein gibt er sein Wissen zur Umwelt gerne weiter.

Dieser Bildungsaspekt spielt auch eine Rolle bei seinem nächsten Vorhaben: Nach dem Abitur wird er ein Freiwilliges Ökologisches Jahr als Mitarbeiter in einem Nationalparkhaus absolvieren. In seinem Essay befasst sich Johannes mit der Frage „Was ist gerecht?“. Hier kritisiert er, dass der Wohlstand eines nur kleinen Teils der Weltbevölkerung auf dem Rücken der „Verlierer der Globalisierung“ sowie auf Kosten der nachfolgenden Genrationen fußt. Deshalb fordert er ein Umdenken in unserem Wirtschaftssystem. Möglichkeiten dazu sieht er in der Bildung als Grundlage, um die nötige Sensibilität für die vorhandenen Probleme zu schaffen. Auf dieser Basis müsse mehr Verantwortung für ärmere Länder im Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ übernommen werden. Schließlich fordert er einen effektiven Klimaschutz, um unserem Planeten überhaupt eine Zukunft zu geben.