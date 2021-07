„Soziale Verantwortung wagen“ wird an Lindauer Gymnasien groß geschrieben

Auch in diesem Jahr konnte der Abiturpreis „Soziale Verantwortung wagen“ im Wert von 1750 Euro sowohl am Bodensee-Gymnasium als auch am Valentin-Heider-Gymnasium von der Ernst-Hensler-Stiftung ausgelobt werden. Das teilt die Valentin-Heider-Gymnasium in einem Presseschreiben mit.

Der diesjährige Gewinner am Bodensee-Gymnasium Lindau ist demnach Anatol Löhr. In seinem Bewerbungsessay hat er sich Gedanken über die Zukunft der Textilbranche gemacht. Er verweist auf die verheerende ökologische Bilanz der Modeproduktion sowie auf die oft unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern. Sein Appell lautet daher, „dass wir unseren gesamten Umgang mit Kleidung neu überdenken müssen.“ Im Gegensatz zur „Fast Fashion“ der großen Modeketten ist seiner Überzeugung nach eine ökologisch und sozial verträgliche, lokal basierte Textilproduktion notwendig. Anatol Löhr ergreift hier auch selbst die Initiative. Unter dem von ihm 2019 gegründeten Label „Bloody Butterfly“ entwirft und produziert er in Eigenregie Mode für Jugendliche, die dem von ihm geforderten hohen moralischen Standard entspricht. Außerdem plant er gerade ein Projekt zum „Upcycling“ alter Kleidungsstücke. Dafür möchte er auch sein Preisgeld einsetzen.

Nicht nur am Valentin-Heider-Gymnasium übernimmt auch die diesjährige Preisträgerin Caroline Hiesl soziale Verantwortung. Die junge Lindauerin konnte die Jury nicht nur mit ihrem Essay, sondern auch mit ihrem breit gefächerten Engagement in der katholischen Kirche, mit Geflüchteten, bei den Mediencoaches oder beim AK Schule ohne Rassismus überzeugen. Wichtig ist Caroline, sich für Toleranz, Gemeinschaft und Zusammenhalt einzusetzen. Man bekomme auch bei der Arbeit mit Menschen viel zurück, meint die Abiturientin gemäß der Mitteilung. In ihrem Essay setzt sie sich mit dem Recht auf gerechte Bildung auseinander, einem Thema, das in den letzten beiden Jahren mit Wechselunterricht und Homeschooling eine ganz neue Dynamik bekommen hat und nicht nur den aktuellen Abiturjahrgang vor ungeahnte Herausforderungen gestellt hat. Sie mahnt pragmatische und flexible Lösungen an, die nicht föderale Strukturen und starre Trennung in den Fokus stellen, sondern die jungen Menschen mit ihren Schwächen und vor allem ihren Stärken.