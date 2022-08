Soziale Einrichtungen am Bodensee schlagen Alarm: FSJler dringend gesucht

Das Freiwillige Soziale Jahr richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 26, die sich im sozialen Bereich engagieren wollen. Zum Stichtag 1. Dezember 2021 waren in Baden-Württemberg 13 324 FSJ-Stellen besetzt, 2020 sogar 13 779, wie Corinna Mühlhausen vom Landesarbeitskreis FSJ mitteilt. 2019 waren es demnach 13 213. In Bayern gab es laut Bayerischem Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 2021 4546, 2020 4262 und 2019 4204 FSJler. Unter die Zahl für 2021 fallen in Bayern Plätze für das Corona-Aufholprogramm. Dieses Programm soll Freiwillige dort einsetzen, wo während Corona Lücken entstanden sind - beispielsweise weil der Schulbesuch lange nicht möglich war.