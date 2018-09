Sozia verletzt sich schwer bei Motorradunfall

Ein 49-jähriger Urlauber fuhr mit seinem Motorrad und seiner 44-jährigen Sozia am Donnerstagmittag auf der Unterreitnauer Straße Richtung Unterreitnau. An der Einmündung der Unterreitnauer Straße in die S 2375 stürzte der 49-Jährige mit seinem Motorrad, weil er zu schnell fuhr. Dadurch zog sich der 49-Jährige leichte Verletzungen am Knie zu. Seine Sozia musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 44-Jährige litt unter schwereren Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 1500 Euro, teilt die Polizei Lindau mit.