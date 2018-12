Souveräne erste Halbzeit

Mit 26:24 (16:11) hat Bregenz Handball am Dienstagabend in der suspu Handball Liga Austria (HLA) beim SC Kelag Ferlach gewonnen. Konzentriert und mit einer Körpersprache, wie schon lange nicht mehr gesehen, gingen die Spieler von Coach Jörg Lützelberger in die Partie. Ante Esegovic präsentierte sich laut Pressebericht in Topform und war mit fünf Toren alleine im ersten Durchgang der Stützpfeiler seines Teams. Auch Torhüter Goran Aleksic war der unbändige Wille, diese letzte Chance zum Einzug in die HLA-Bonusrunde zu nutzen, ins Gesicht geschrieben.

Dessen Paraden und Ausstrahlung gaben seinen Vorderleuten enorme Sicherheit im Deckungsspiel. Erst als Esegovic und der ebenso spielfreudige Povilas Babarskas eine Verschnaufpause erhielten, geriet der Spielfluss des österreichischen Rekordmeisters ins Stocken. Vlatko Mitkov konnte wegen seiner Nackenverletzung nicht teilnehmen, so agierten die Vorarlberger in dieser Phase mit drei Rechtshändern im Rückraum. Wieder mit der ersten Sieben auf dem Feld, spielte Bregenz eine klare 16:11-Pausenführung heraus.

Esegovic war es auch, der Bregenz direkt nach Wiederanpfiff zur 17:11-Führung verhalf. Anschließend verlief die Partie hektisch. Gute Chancen wurden nicht, oder wenn, dann von den Gastgebern verwertet. So glänzte Ferlachs Torhüter Stressnig mehrfach und war hauptverantwortlich dafür, dass seine Mannschaft bis auf 18:19 herankam. Den Ausgleich verhinderte jedoch vor allem Goran Aleksic. Mit drei starken Aktionen in Folge von Severin Lampert (zwei Tore, ein herausgeholter Siebenmeter), die zum zwischenzeitlichen 23:20 für Bregenz führten, konnten sich die Gäste vom Bodensee etwas absetzen. Der Sieg war aber noch in weiter Ferne, denn Ferlach steckte nie auf. Im Bregenzer Angriff erzielte Esegovic die entscheidenden Tore, so auch den Endstand zum 26:24. Am Ende standen elf Treffer auf seinem Konto.