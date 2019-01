Sorge um aussterbende Spezies der Gemeindebären

Zum fünften Mal sind die Narren, also die, die in der Fasnachtszeit unterwegs sind, durch Wasserburg gezogen. Zum ersten Mal allerdings auf einer neuen Strecke, die den Lindenplatz und die Halbinselstraße aussparte und direkt zum Aquamarin führte.

Beschwerden von Anwohnern der Halbinselstraße und fehlende Notwege zur Halbinsel werden da als Gründe genannt, warum der närrische Zug nicht mehr am Rathaus vorbeiziehen durfte. Ein Vorteil dabei zumindest, dass die Parkplatzsituation entspannter war als früher.

Aber was soll’s, Sorgen haben die Wasserburger genügend andere, so große, dass die benachbarten Nonnenhorner Narren dieses Mal sogar auf einen Themenwagen verzichteten mit der Ansage: „Wenn einer am Boden liegt, tritt man nicht mehr auf ihn ein!“ Die Sorgen haben dafür andere thematisiert, die Wasserburger Gemeindebären. „Bärenschwund in Wasserburg! Die letzten Gemeindebären – besonders schützenswert!“ In der Tat, die Bären um den Wasserburger Ratstisch sterben aus, es fehlt an Nachwuchs, zudem fragen sich die noch übrig gebliebenen Bären, was mit der Kommunalwahl 2020 ist. Klar ist, dass Gemeinderäte, besser -bären und -bärinnen gesucht werden.

Eine weitere Frage aber stellen sie auch, nämlich ob ein Bürgermeister gesucht wird. So suchen sie verzweifelt beim Umzug nach Nachwuchs, locken mit Getränken, aber offensichtlich erfolglos, denn inmitten der nachgemeldeten Tomerdinger Feuerhexen tauchen sie noch einmal auf, die Gemeindebären, die letzten ihrer Art.

Der Oberbär ist auf der Grünen Woche, der Urbär ist da

Der Oberbär, der vielleicht die Frage nach der Bürgermeistersuche beantworten könnte, ist jedenfalls nicht da, tummelt sich auf der Grünen Woche, während der Urbär, der ehemalige Bürgermeister Thomas Eigstler, der hier als erster im Bärenkostüm früher mitsprang, wie immer in seiner ehemaligen Gemeinde unter irgendeiner Maske der Wiggensbacher Butterweible mitsprang.

Im Gegensatz zu der einfarbigen Woche in Berlin ging es hier am Bodensee farbenfroher zu, tanzten und sprangen Narren aus nah und fern und trieben ihren Schabernack mit den Zuschauern. Ob zufällig oder doch mit Vorsatz: Es sind doch vor allem die weiblichen Teenies, die Opfer von Altpapierattacken werden, die unter die Fangnetze der Narren geraten oder gleich abgetragen werden. Allerdings sind die Wasserburger Mädchen darauf eingestellt, zieren sich nicht lange und haben ihren Spaß dabei, zumindest solange sie nicht den ganzen Konfettisegen nach Hause mitbringen und erst da ausschütteln.

So richtig nett sind die Narren, Hexen, Gorillas und andere Masken aber zu den Kleinsten unter den Zuschauern, die werden reichlich entlohnt für ihren Mut, die maskierten Wesen ohne Angstgeschrei zu ertragen und dürfen reichlich Bonbons, Lutscher und andere süße Versuchungen mit nach Hause nehmen. Auch hier haben einige schon vorgesorgt und nutzen ihren Kinderwagen oder große Tragetaschen als Depot.

Damit die Kleinen Zeit hatten, ihre Vorräte zu verstecken, waren immer wieder Musikappellen in den närrischen Zug integriert, Lumpenkapellen, Fanfarenzüge oder auch die Hexenmusik der Schönauer Hexen, die zahlenmäßig wieder die größte Gruppe gewesen sein dürfte. Zum 100-jährigen Jubiläum zog auch der Trommlerzug Lindau-Aeschach mit durchs Dorf und gab ein akustisches Beispiel ab, warum diese Trommlergruppe so erfolgreich ist.

Nach gut zwei Stunden war es soweit, die nachgemeldeten Feuerhexen bogen beim Postladen wie alle anderen in Richtung Aquamarin ab, scherten die Gemeindebären, die vom Aussterben bedrohten, aus und bahnten sich ihren Weg durchs Publikum in Richtung Lindenplatz. „Wenn sich sonst keiner traut, wir schaffen das“, so ihr Kommentar, bevor sie etwas ratlos am Rathaus stehen, ihre Aufrufe am Rathaus hinterlassen und dann dem Narrenzug folgen, Richtung Party und Abfeiern. Denn zum Weinen ist später noch Zeit.