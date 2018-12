Sorge bei Stadträten: Umbau des Cavazzen könnte gut eine Million Euro teurer werden

Die Stadträte freuen sich auf den Umbau des Cavazzen. 2022 soll Lindau ein modernes Museum in einem sanierten Gebäude erhalten. Sorgen bereitet einigen Räten aber die Gefahr von Kostensteigerungen.

Auf knapp 22 Millionen Euro berechnen Fachplaner die Kosten für den Umbau des Cavazzen mitsamt der Einrichtung eines zeitgemäßen Museums. Das sind gut fünf Millionen Euro mehr, als 2016 angenommen, und 1,2 Millionen Euro mehr als bei der Kostenschätzung vor anderthalb Jahren. Projektmanagerin Beate Rudelgast von der WSP in Würzburg erklärt das damit, dass Fachleute inzwischen die Bausubstanz sehr viel gründlicher untersucht haben. Außerdem gründen die Zahlen nicht mehr auf Schätzungen, sondern auf Berechnungen. Hinzu kommen die nach wie vor galoppierenden Baupreise.

Rudelgast erklärte auf Frage von Ulrich Jöckel (FDP), dass die Fachplaner die aktuellen Baupreise vom November zu Grunde gelegt haben. Im Unterschied zu früher sei es bei geförderten Projekten nicht mehr erlaubt, da gleich einen Kostenpuffer für steigende Preise aufzuschlagen. Der Dresdner Architekt Martin Fink, der mit der Umbauplanung beauftragt ist, ergänzte, dass die zugrunde liegenden Fachgutachten schon sehr genau seien. Er räumte ein, dass beim Umbau eines 300 Jahre alten Gebäudes immer Unvorhergesehnes auftauchen könne. Vor Baubeginn wisse man vom Cavazzen aber mehr als bei solchen Sanierungen sonst üblich.

Der Cavazzen wird mit Geld von der EU saniert.

Das führt andererseits dazu, dass etwa ein Drittel der Gesamtkosten die Honorare der Fachplaner, Gutachter, Architekten und Projektsteuerer ausmachen, was Oliver Eschbaumer (BU) hinterfragte. Während Jürgen Müller (LI) bedauerte, dass die Verwaltung das auswärtigen Fachleuten übertragen habe, erklärte Hochbauamtsleiter Hilmar Ordelheide, das Bauamt wäre mit dieser Aufgabe überfordert gewesen. Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, sei es besser, das von Anfang an Spezialisten zu überlassen. So sieht das auch Ralf Guggenmos (FB), der sich nicht „mit hausgemachten Lösungen zufriedengeben“ will.

Roland Freiberg (BU) drängte die Fachleute dazu, Mehrkosten wie beim Umbau der Inselhalle zu vermeiden. Als größtes Risiko für Mehrkosten nannte Architekt Fink Umplanungen des Auftraggebers. Daraufhin versicherten OB Gerhard Ecker und die Stadträte aus dem Projektausschuss, dass sie das ausschließen können. Das sei im Übrigen auch bei der Inselhalle nicht der Grund für Mehrkosten.

Noch nie hat der Bund einer kleinen Stadt so viel Geld gezahlt

Als Risiko bleibt damit laut Architekt die Baukonjunktur: „Wie sich die Baupreise entwickeln, das können wir nicht einschätzen.“ Bürgermeister Karl Schober (CSU) fasste die Stimmung am Ratstisch zusammen: Allen sei klar, dass es ein Kostenrisiko gibt. Alle werden sich anstrengen, um Mehrkosten möglichst zu vermeiden. Allen sei aber auch klar, dass es noch viel teurer würde, wenn Lindau jetzt nicht beginnt und damit auch auf die einmalig hohen Zuschüsse verzichtet.

Das unterstützte Ordelheide, der nicht nur beim maroden Dach „dringenden Handlungsbedarf“ sieht. Da kämen in wenigen Jahren enorme Kosten auf Lindau zu, für die es aber keine Zuschüsse gäbe. Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn verwies auf die einmalig hohen Zuschüsse: „Wir sind die kleinste Stadt, die von der Bundesrepublik Deutschland jemals eine so hohe Förderung für solch ein Projekt bekommen hat.“

Letztlich stehen auch alle Räte hinter dem Projekt, was der einstimmige Beschluss zeigt. Die Räte billigten die Pläne für den Umbau vom Untergeschoss bis in den Dachstuhl. Höhepunkte werden laut Museumsplaner Tom Duncan ein künftig komplett eintrittsfreies Erdgeschoss, in dem auch die Räume für das Café vergrößert werden. Die Sonderausstellungen finden künftig im zweiten Stock mehr Platz als bisher.

Die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte wird auf zwei Stockwerke verteilt. Hinzu kommt ein großer Medienraum und Werkstätten für Workshops. Weiterer Höhepunkt wird das zugängliche Dach mit Aussichtspunkten über die Insel. Im mittelalterlichen Gewölbe unter dem Cavazzen entsteht ein Veranstaltungsraum für bis zu 120 Menschen.

„Wir finden, das Geld ist in diesem Projekt gut angelegt“, begründete Max Strauß (BL) die Zustimmung. Angelika Rundel und Katrin Dorfmüller (SPD) verwiesen auf die Bedeutung des historischen Gebäudes und auf die Chancen für Lindau mit einem modernen Museum, das auch im Winter geöffnet sein wird. Wenn Lindau sich jetzt nicht an die Sanierung mache, werde es nie etwas werden, mahnte Thomas Hummler (CSU). Je schneller der Bau beginnt, desto geringer sei das Kostenrisiko.

Doch so schnell geht es nicht, sagte Rudelgast. Zwar hat Lindau kurz vor Weihnachten den ersten Förderbescheid erhalten, aber weitere stehen noch aus. Für einige bereits zugesagte Mittel darf die Stadt erst im neuen Jahr die offiziellen Anträge stellen. Außerdem steht der Bauantrag noch aus. Aber wenn die Kunstgegenstände der Stadt ausgezogen sind, sollen im Frühjahr erste Abbrucharbeiten beginnen. Gleichzeitig läuft die Detailplanung, später kommen die Ausschreibungen. „Der eigentliche Baubeginn wäre Ende 2019“, sagte Rudelgast, die eine Fertigstellung im Mai 2020 erwartet.

