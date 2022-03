Sophia Weßling hat das Abitur vor Augen und Olympia im Sinn

Das Abitur vor Augen, die Olympischen Winterspiele 2026 im Sinn und einen Glaspokal in den Händen: Die Trophäe erhielt Sophia Weßling für ihren Erfolg im Sprint der U20-Klasse bei den deutschen Meisterschaften im Skibergsteigen (Ski Mountaineering). Bei den nationalen Titelkämpfen, die im Rahmen des Traditionsrennens Jennerstier ausgetragen wurden, bezwang die junge Lindauerin ihre Teamkollegin Antonia Niedermaier aus Bad Aibling, die kurz zuvor bei den Europameisterschaften im spanischen Boí Taül Silber (Vertical) und Bronze (Individual) gewonnen hatte.

Für die Schule auf einige Rennen verzichtet

Doch damit nicht genug der Ehre. Kurz nach Weßlings 19. Geburtstag kürte die Stadt Lindau das Nachwuchstalent zur Sportlerin des Jahres der Inselstadt. „Das war definitiv ein einzigartiges nachträgliches Geburtstagsgeschenk“, sagt Weßling. Steht doch das Jahr 2022 ansonsten ganz im Zeichen der Abiturprüfungen. In Berchtesgaden hatte die Gymnasiastin auf einen Start in den anderen Disziplinen mit Blick aufs Abitur verzichtet. Und auch an der EM im Februar hatte Sophia Weßling wegen der schulischen Verpflichtungen an der Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen nicht teilnehmen können.

Dafür ist sie beim Weltcup im Martelltal am kommenden Wochenende (Freitag bis Sonntag) in Südtirol wieder am Start. Das Vintschgauer Seitental ist Teil des Stilfserjoch Nationalparks und eingebettet in die Ortler-Cevedalegruppe. „Das ist mein Lieblingsweltcup“, sagt Sophia Weßling. „Zum einen wegen des unglaublichen Panoramas während der Rennen, zum anderen wegen der anspruchsvollen Strecken.“

Im TV soll die Sportart viel mehr Präsenz bekommen

Nicht zuletzt deshalb wurde Ski Mountaineering, zuvor schon im Bestandteil der Olympischen Jugendspiele (Youth Olympic Games), ins Programm der Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina aufgenommen. Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees vom Sommer 2021 sorgte schon jetzt für bahnbrechende Verbesserungen bei der jungen Sportart. Im Rahmen einer Fünfjahresvereinbarung zwischen dem Internationalen Ski Mountaineering Verband und Eurovision Sport wird seit diesem Winter der Livestream von ausgewählten Rennen im Internet verbreitet. Ab 2023/24 sollen die Weltcups dann über die European Broadcasting Union (EBU) in sämtlichen öffentlich-rechtlichen TV-Sendern, also auch bei ARD und ZDF, ausgestrahlt werden.

„Paradebeispiel für die Übertagungen im derzeitigen Livestream sind die Youth Olympic Games“, erzählt Sophia Weßling, die 2020 in Lausanne Platz zehn im Einzel, Rang sieben im Sprint und den fünften Platz in der Mixedstaffel erreichte. Damals verfolgten neben festen Kameras auch zahlreiche Drohnen die Akteure im weitläufigen Gelände.

Strecken werden zuschauerfreundlich

Dieses Konzept wird jetzt fortgesetzt. Entsprechend spektakulär sind die Bilder der Rennen mit steilen Anstiegen und rasanten Abfahrten. „Die Strecken sind auch anders geworden“, erzählt Sophia Weßling. So versuchen die Veranstalter die Kursgestaltung zuschauerfreundlicher zu gestalten. Jetzt geht’s schon mal aus der Talsohle links den Berg hoch und dann wieder runter, um dann Teil zwei auf der anderen Talseite folgen zu lassen. Damit die Zuschauer die Rennen so viel und so lang wie möglich verfolgen können.

Doch damit nicht genug der Veränderungen. Der Deutsche Alpenverein (DAV), Dachorganisation der Skibergsteiger in Deutschland, bemüht sich um Verbesserungen. „Gespräche mit Bitten um Ideen“, so Sophia Weßling, die für die Sektion Lindau an den Start geht, haben schon stattgefunden. Und auch die Stiftung Deutsche Sporthilfe nahm inzwischen Kontakt zu den potenziellen Olympia-Teilnehmern auf. Natürlich auch zu Sophia Weßling, die zum DAV-Nachwuchskader zählt. Der Glaspokal vom Jennerstier soll schließlich nicht ihre letzte Auszeichnung gewesen sein.