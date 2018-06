„Soolo“ spielt in der Lindauer Inselhalle

Das deutsche Pop-Duo „Soolo“ tritt am 2. August beim Festival Musica in der Inselhalle Lindau auf. Beginn ist um 20 Uhr. Auf ihrem Debütalbum „Tage aus Licht“ singt das Duo aus Nordrhein-Westfalen von Wünschen, Träumen, Ängsten. Im Vorprogramm spielt Gina Livia aus Wangen.

„Soolo“ besitzen laut Pressemitteilung die große Gabe, persönliche Gefühle und alltägliche Erfahrungen so zu formulieren, dass sich jeder darin erkennen kann. Ihre Botschaften transportieren sie mal in hymnischen, rauschhaften Sounds, dann wieder mit zarten, zerbrechlichen Klängen – und fast immer mit ermutigendem Ausgang.Das Duo, bestehend aus Sarah (33) und Tom (35), besitze die Gabe, persönliche Gefühle und alltägliche Erfahrungen so zu formulieren, dass sich jeder darin erkennen kann. Vom reizvollen Gegensatz ihrer Stimmfarben über Call-and-Response-Techniken bis hin zu mehrstimmigem Gesang schöpfen Soolo die Vorteile eines männlich-weiblichen Duos aus, schreibt der Veranstalter.

Im Vorprogramm dürfen sich die Besucher auf Gina Livia aus Wangen freuen. Die Lehramtsstudentin begeisterte sich schon als Kind für die Musik und begann früh damit, selbst Lieder zu schreiben – vorwiegend auf Englisch. Wie talentiert sie dabei ist, bemerkten andere erst, als sie bei einem Schulfest auftrat und alle überzeugte. Bekannte Musiker wie Nico Pusch wurden dadurch auf sie aufmerksam und so kooperierte sie in einigen Songs mit ihm, unteranderem mit dem Song „Real“. Die 22-Jährige bleibt sich laut Veranstalter in ihren Songs selbst treu und verarbeitet ihr Leben in ihnen – mit emotionalen Texten und einer sanften Stimme überzeugt sie ihre Fans. Hinzu komme die Einfachheit ihrer Auftritte: Neben ihrer Stimme braucht sie für ihre Musik lediglich eine Gitarre.