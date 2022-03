Am Sonntag, 3. April findet die Jugendkirche um 19 Uhr in der Kirche St. Johannes der Täufer in Lindau-Bodolz mit Jugendpfarrer Johannes Prestele statt. Rückfragen sind möglich unter 08382/96 477 oder lorenz.wiedemann@bistum-augsburg.de Eine Voranmeldung für die Jugendkirche ist nicht notwendig.