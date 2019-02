Sonnenhungrige zieht es am ersten Sonnentag nach draußen

Kaum hat die Sonne am Mittwoch erstmals in diesem Jahr angenehme Temperaturen nach Lindau gebracht, bevölkerten die ersten sonnenhungrigen Gäste die Tische und Stühle der Cafés am Hafen. Vor allem in der Mittagpause zog es nicht nur Gäste, sondern auch Lindauer nach draußen. Knapp zehn Grad zeigten die Thermometer mittags an. Das Schönste ist: Es bleibt bis zum Anfang kommender Woche sonnig, und Tag für Tag soll es sogar ein bisschen wärmer werden. Foto: dik