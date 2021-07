Sonne und Natur genießen oder einfach entspannen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer Lindau schon einmal gesehen hat, weiß: Die Inselstadt im Bodensee ist immer eine Reise wert. Was 2021 aber so einmalig macht, bringt der neue Spot zum Kampagnenjahr auf den Punkt: Dank der Bayerischen Gartenschau kommt die Blütenpracht ans Lindauer Ufer, perfekt ergänzt von der Ausstellung zum betörenden Schaffen Marc Chagalls. Bei so vielen Eindrücken darf echte Entspannung nicht zu kurz kommen. Gut, dass die neue Therme Lindau sich als Oase der Entspannung entpuppt!

Was die beiden Protagonisten in dem Spot erleben, ist 2021 in Lindau Programm: Den Sommer, die Sonne und die Natur genießen, sich von des Meisters Kunst verzaubern lassen oder bei Sauna, Wasserspaß und Wellness einfach nur entspannen. Das einmalige Panorama am Bodensee, mit den Gebirgszügen der Alpen dahinter, gehört in Lindau selbstverständlich mit dazu. Den neuen Lindau ’21 Spot gibt es als „Lindau 21 - Gartenschau, Kunstausstellung und Therme“ auf dem YouTube-Kanal „Lindau Tourismus“ zu sehen.

„Nach Jahren der Planung und Vorarbeit ist die Gartenschau erfolgreich gestartet. Der Sommer ist da und wir freuen uns gemeinsam mit unseren Gästen auf ganz besonders schöne Tage“, so Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH. „Mit Blick auf die Pandemie sind natürlich alle Vorgaben weiterhin zu beachten. Aber wir bleiben optimistisch.“ Zurecht: Vom Spiel bis zum Kultur-Event, von der Ausstellung bis zur Führung ist in Lindau für jeden Geschmack und jedes Alter etwas geboten.

Kein Rahmenprogramm, sondern ein weiteres Highlight: Mit der Ausstellung „Marc Chagall – Paradiesische Gärten“ präsentiert das Kunstmuseum in Lindau an die 70 farbenprächtige Werke des unvergessenen „Malerpoeten“. Bis 31. Oktober sind sie dort zu sehen. Dass der Künstler seine Inspiration vielfach in der blühenden Natur fand, wird mit dem eigens geschaffenen Chagall-Garten deutlich, der auf dem Gelände der Gartenschau angelegt wurde. Hier finden die so geliebten Blautöne des Malers zurück in die Natur, wo man sie in allen Variationen erleben kann.

Ganz wie im Film: Wer nach einem erfüllten Urlaubstag die Seele baumeln lassen möchte, kann es den Beiden aus dem Lindau-Spot gleichtun – und sich in der neuen Therme Lindau verwöhnen lassen. In dreijähriger Bauzeit auf dem Gelände des ehemaligen Strandbades neu geschaffen, bietet die großzügige Anlage das wohl schönste Sauna-Paradies am gesamten Bodensee.