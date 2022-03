Sonderausstellung „Mythos Natur“ im Lindauer Kunstmuseum

„Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ lautet der Titel der Sonderausstellung, die von 30. April bis 3. Oktober im Lindauer Kunstmuseum zu sehen sein wird. Ein Reservierungssystem ermöglicht es, den Museumsbesuch im Vorfeld zu planen. Unter www.reservierung.kultur-lindau.de kann man seinen Museumsbesuch ab sofort in einem Zeitfenster von 45 Minuten buchen. Wer nicht im Internet buchen möchte, kann sein Zeitfenster auch telefonisch (08 38 2/88 99 900) reservieren. Zu sehen sind rund 45 Originalwerke namhafter Künstler wie Monet und Manet, Cézanne und Gauguin, Picasso, Macke, Münter, Jawlensky und Warhol. Die Ausstellung macht eine reiche Formen- und Farbvielfalt erfahrbar, die sich vom Impressionismus bis in die Moderne entfaltet. Gezeigt werden in erster Linie Werke aus hochkarätigen Privatsammlungen – Exponate, die dem Museumsteam dank eines exklusiven Netzwerkes und langjähriger Kontakte zu Sammlerinnen, Sammlern und Stiftungen anvertraut werden.