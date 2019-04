Sonderausstellung bietet spannende Informationen zur Trajektschifffahrt auf dem Bodensee

Sich mit Leidenschaft für ein Thema einzusetzen, scheint in den Genen der Familie Stern zu stecken. Stefan Stern, Sohn des Umwelt- und Tierschützers Horst Stern, leitet mit Herzblut den Verein „Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum-Lindau“. Dieser widmet dem bodenseeweiten Doppeljubiläum „150 Jahre Seelinie und Trajekt“ eine Sonderausstellung in der Eilguthalle in Lindau.

Diese trägt den Titel „Die Eisenbahn fährt über den Bodensee – 150 Jahre Trajektschifffahrt am Bodensee“. Damit findet diese an historischer Stelle, direkt neben dem ehemaligen Molenkopf der Lindauer Trajektanstalt, statt.

Es ist eine kleine aber feine Ausstellung, die der Verein in Zusammenarbeit mit Arnold Weiner und dem Kulturamt, in der Eilguthalle eingerichtet hat. Bürgermeister Uwe Birk eröffnet sie als Schirmherr für die Stadt Lindau.

„Wir freuen uns sehr über diese Ausstellung. Sie zeigt ein wichtiges Stück der Mobilitätgeschichte von Lindau“, sagt er, und lädt die Gäste der Ausstellungseröffnung zu einer Zeitreise in das Jahr 1869 ein. Damals war der Löwe in der Hafeneinfahrt „noch ein Welpe“ und die Bodenseeregion erlebte eine Sensation: Die Zugstrecke von Romanshorn nach Rorschach (Seelinie) wurde eröffnet.

Zum ersten Mal wurden Eisenbahnwagen auf Eisenbahnfähren (Trajekte) von Lindau aus über den Bodensee transportiert. Dieses Doppeljubiläum „150 Jahre Seelinie und Trajekt“ wird am ersten Maiwochenende in Romanshorn, Kreuzlingen, Konstanz, Rorschach, Bregenz, Lindau und Friedrichshafen gefeiert.

„So klein unsere Ausstellung ist: Wir dürfen mit Stolz sagen, dass sie an diesem Jubiläumswochenende am gesamten See die einzige Ausstellung zur Trajektschifffahrt sein wird“, sagt Stefan Stern und erläutert auch den Grund hierfür: „Nur wir in Lindau können dank der Sammlung von Reiner Fügen auf einen solch umfassenden Fundus an Schiffsmodellen, historischen Dokumenten, Fotos und Originalstücken von längst verschrotteten Dampfschiffen zugreifen.“

Längstes Schiff auf dem Bodensee

Für die Ausstellung wurden zwei Oldtimerboliden und der Oldtimer-Traktor, der im Fenster stand, aus der Eilguthalle gefahren. An ihrer Stelle stehen nun die, in monatelanger Handarbeit von Reiner Fügen gefertigten, Modelle der Lindauer Trajektschiffe. Mit dabei ein Gigant: das Dampftrajekt II, das bis heute das längste Schiff auf dem Bodensee ist.

Auf dem dazu passenden Bild, das als Plakat an der Wand angebracht ist, ist ein Kapitän zu sehen. Dietrich Speidel erzählt, dass dies sein Urgroßvater Christian Metzeler sei, der das Dampftrajekt II viele Jahre lang gefahren habe. Im Fenster ist das Motortrajekt M.Tr.16 zu sehen. Im detailliierten Modell der nagelneuen Trajektanlage aus der Zeit um 1900 bis 1930, das hier erstmals ausgestellt ist.

Es verdeutlich, wie die Güterwagen damals auf die Eisenbahnfähren gefahren sind. Die Zeit der Eisenbahnfähren währte in Lindau immerhin sieben Jahrzehnte (von 1869 bis 1939). In Friedrichshafen und Romanshorn sogar rund hundert Jahre (bis 1976), berichtet Stefan Stern. Auch von Bregenz und Konstanz aus verkehrten Eisenbahnfähren, allerdings nur zwei Jahrzehnte. Warum das so war, wird in der Galerie im oberen Stockwerk gezeigt, wo in Schautafeln die Geschichte der Trajektschifffahrt rund um den Bodensee erzählt wird.

Verkehrsgeschichte erhalten

Die Verschiffung von Eisenbahnwagen sei eine wahrhaft epochale Neuerung im Transportwesen gewesen. Entfiel doch das umständliche und zeitraubende händische Verladen der Transportgüter. Die Verknüpfung der damals modernsten Verkehrsträger Eisenbahn und Dampfschiff begann in Lindau 1853 mit dem Bau des Bahnhofs auf der Insel und der zeitgleich vorgenommenen Vergrößerung und Modernisierung des Seehafens. Das bezeichnet Stern als „klugen Weitblick unserer Vorfahren“.

Für die Stadt Lindau war diese Verknüpfung von Bahn und Schiff im 18. und im 19. Jahrhundert von epochaler Bedeutung für Wirtschaft, Handel, Tourismus und Sozialwesen. An dieser Stelle erinnerte Stern an den Vorentwurf des Rahmenplans für die städtebauliche Entwicklung der Hinteren Insel und des Bahnhofsareals, der am Montag im Stadtrat verabschiedet werden soll. „Die Verkehrsgeschichte der Stadt Lindau wird, sofern die Planungen in dieser Form weiterentwickelt werden, am Inselbahnhof leider nicht mehr zu erleben sein“, bedauerte er.

Auf alle Fälle bleibe der Seehafen, der – und das müsse man sich immer wieder vor Augen halten –, heute nahezu unverändert im historischen Zustand von 1856 erhalten ist. „Wir hätten noch so viel zu zeigen“, schloss Stefan Stern mit leuchtenden Augen. Die Sammlung des Vereins „Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum-Lindau“ wachse dank Schenkungen und Überlassungen kontinuierlich. Deshalb wünsche sich der Verein sehr, dass er die spannende Lindauer Verkehrsgeschichte am Inselbahnhof und am Seehafen in einer zeitgemäßen Dauerausstellung zeigen könnte. „Das wäre eine wunderbare Sache für ganz Lindau.“