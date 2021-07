Sonderaktion für Leser auf der Lindauer Gartenschau

Virtuelle Rundgänge und Rabatte für AboKart-Besitzer. Am Freitag, dem 30. Juli und Samstag, den 31. Juli erwartet die Abonnenten der Schwäbischen Zeitung und Lindauer Zeitung eine besondere Aktion auf der Lindauer Gartenschau. Denn dann finden wieder die SZ-Lesertage statt und bieten ein besonderes Programm. Angefangen bei zwei Euro Rabatt auf den Eintritt, warten beim Stand der Lindauer Zeitung weitere Aktionen auf alle Inhaber der AboKarte. Beispielsweise gibt es das Magazin GartenTour kostenlos zum Mitnehmen. Beim Gewinnspiel mit dem aus Rosen gefertigten Bären in der Medien Lounge können die Besucher zahlreiche Preise gewinnen. Das ganz Besondere sind aber die virtuellen Touren.

Mithilfe einer VR-Brille können die Gäste sich nicht nur auf einen virtuellen Rundgang durch das Medienhaus der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg oder die Druckerei in Weingarten begeben. Es warten auch noch die schönsten Gärten der Welt auf virtuelle Besucher. Digital können sich die Gäste der SZ das Gefühl bekommen, inmitten dieser Gärten in Südafrika, Holland, Japan, Thailand, USA, Marokko, Frankreich und England zu stehen. Virtuell können sie sich dort frei bewegen und eine 360 Grad Rundumsicht genießen. Durch die Medien Lounge der SZ können Besucher also nicht nur die Lindauer Gartenschau erleben, sondern auch viele weitere Orte besuchen.

Die AboKarte ermöglicht an diesen Tagen auch Rabatte auf Essen und Trinken. So warten an der Schütziger Promenade 20 Prozent Nachlass auf einen kaltgepressten Saft am Saftladen und auf ein frisch gezapftes Bier am Seecontainer. Und wer im Restaurant am See einkehrt, bekommt ab einem Verzehr von 10 Euro ein alkoholfreies Getränk dazu.