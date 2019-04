Sommerweiß wird im Amt bestätigt

Kurz vor Ostern hat die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Kreisverbandes der Jungen Union Lindau (JU) stattgefunden. Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem CSU Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger, Lindaus Bürgermeister Karl Schober sowie die Vorsitzende der Frauen Union Nadja Kramer-Dinkelbach und Kreisrätin Daniele Kraft, wie die JU in einer Pressemitteilung schreibt.

Nach kurzen Grußworten gab die Kreisvorsitzende Jasmin Sommerweiß einen Rückblick über die Tätigkeiten und Aktivitäten der JU. Sie blickte dabei auf zwei arbeitsintensive Jahre zurück: Neben Bundestags- und Landtagswahlen, bei denen die JU Wasserballaktionen, einen Erstwählerempfang und Haustürwahlkampf organisierte, berichtete sie von der Planung des 70-jährigen Jubiläums der JU Schwaben in der Spielbank Lindau mit dem Ehrengast Edmund Stoiber.

Darüber hinaus feierte die Junge Union im vergangenen Jahr auch ihr eigenes 70-jähriges Bestehen. Dazu charterte der Kreisverband ein Schiff auf dem Bodensee und lud Lokalpolitiker sowie Wissenschaftler aus der Region ein, um über die Facetten einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit in der Bodenseeregion zu diskutieren.

Als Resultat dessen sei die JU aktuell in Gesprächen mit den christdemokratischen Jugendverbänden aus der Schweiz, Vorarlberg, Konstanz und dem Bodenseekreis, um die politischen Kooperationen grenzüberschreitend auszubauen, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen. Darüber hinaus berichtete Sommerweiß unter anderem von einem Besuch der Lindauer Moschee, gemeinsamen Veranstaltungen mit der Lebenshilfe sowie einigen Unternehmensbesichtigungen. Am Ende ihres Berichtes dankte Sommerweiß ihren Mitgliedern für die sehr gute Zusammenarbeit sowie allen Gästen für die stetige Unterstützung der JU.

Anschließend fanden die Neuwahlen des Kreisvorstandes statt. Hierbei wurde die Lindauer Stadträtin Jasmin Sommerweiß als Kreisvorsitzende einstimmig wiedergewählt. Zudem wurde die Anzahl der Vorstandsämter erweitert.

45-prozentiger Frauenanteil

„Unser Kreisverband lebt wieder“, freute sich Sommerweiß. „Wir haben es geschafft, jungen Menschen die Chancen aufzuzeigen, wie sie ihre politischen Ideen im Team hier bei uns verwirklichen können.“ Dies bestätigen auch die stetig steigenden Mitgliederzahlen des Kreisverbandes. „Darüber hinaus ist es uns gelungen, gerade junge Frauen für Politik zu begeistern. In unserem neuen Vorstand haben wir einen Anteil von 45 Prozent weiblicher Vorstandsmitglieder und dies, wohl gemerkt, auch ohne eine festgelegte Frauenquote“, so Sommerweiß. Wer allerdings über eine Frauenquote diskutiere, wie aktuell im Rahmen von „100 Jahre Frauenwahlrecht“, sollte auch über eine Jugendquote nachdenken, betonte sie weiter. Dass die JU auch hier voran gehe, zeigten die diesjährigen Wahlen im CSU Kreisverband. „Im erweiterten Vorstand stellt die JU circa ein Drittel der Mitglieder, was eine starke Verankerung der Jungen auch innerhalb der CSU belegt“, führte sie weiter aus.

Diese Entwicklungen weiter auszubauen, nimmt die JU als Fahrplan für die kommenden zwei Jahre mit. Im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen, ist es das Ziel der JU, dass möglichst viele junge Kandidaten in die Kommunalparlamente sowie in den Kreistag gewählt werden. Um sie hierbei zu unterstützen, bietet der Kreisverband seinen Mitgliedern Seminare an, in denen sie das Know-How sowie das grundlegende Rüstzeug für die Kommunalpolitik nahe gebracht bekommen. Der neue Vorstand freue sich auf die zukünftige Arbeit, schließt die Pressemitteilung.