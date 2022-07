Sommersportfest beim TV Reutin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Angefangen hatte das Turnjahr bei den 4-6-jährigen Turnkindern ja eher durchwachsen mit einigen coronabedingten Pausen, die die bewegungsfreudigen Kinder hart getroffen hatten. Als es im neuen Jahr dann aber endlich wieder losging, waren sie alle mit viel Elan dabei und legten in dieser Zeit auch ihr „löwenstark“ Abzeichen ab. Für die Kinder ist das immer eines der Highlights des Turnjahres.

Seit den Pfingstferien waren die drei Turngruppen dann nicht mehr in der Sporthalle, sondern im Stadion und übten sich hier im Laufen, Weitsprung und im Werfen. Auch hier waren sie mit viel Engagement dabei. Traditionell endet das Turnjahr bei den Kindern mit einem Sommerturnfest.

Im Stadion trafen sie sich am Mittwoch zu den üblichen Turnzeiten und ließen ihre Leistungen beim Wurf und beim Weitsprung messen und absolvierten einen kurzweiligen Staffellauf. Wetterbedingt waren die traditionell sehr großen Turngruppen an diesem Tag etwas zusammengeschrumpft, war es doch nahezu unerträglich heiß und zudem waren auch noch schwere Gewitter angesagt.

Die ersten beiden Turngruppen schafften ihr Pensum an diesem heißen Tag völlig problemlos, konnten entspannt ihre Urkunden in Empfang nehmen und sich am Schluss auf frisches Obst und einen leckeren Zaubertrank stürzen. Die letzte Gruppe des Tages hatte es nicht ganz so gut – hier mussten die Kinder eine Pause wegen des Gewitters machen und konnten anschließend aber auch zufrieden ihre Urkunden in Empfang nehmen. Eines hatten aber alle Gruppen gemeinsam: Erschöpfte und hoch zufriedene Kinder!