Sommerkonzert der Streichorchester der Musikschulen Lindau und Württembergisches Allgäu

Zum ersten Mal in der Geschichte beider Klangkörper haben sich die Orchester zu einem gemeinsamen Konzertauftritt vereint, wie es in einer Mitteilung hrißt. Die jeweiligen Leiter der Orchester, Vinka Hauser und Marcus Hartmann suchten für Ihre Spieler nach der langen „Coronapause“ wieder einen attraktiven Auftritt zuplanen. Eine Reise in eine Partnerstadt war zum damaligen Stand der Überlegungen nicht denkbar und so entstand der Gedanke beide Orchester zu einem 45 Minütigen Konzert zusammenzuführen und auch die Solistinnen aus beiden Musikschulen zu nehmen. So ist Emiliy Maier (MS Lindau) und Laura Gräber (JMS) im Doppelkonzert für 2 Violinen von Johann Sebastian Bach zu hören. Die weiteren Werke des Abends sind eine Suite von Henry Purcell, Musik von Edvard Grieg aus „Peer Gynt“ sowie ein Beatles Medley. Samstag 23. Juli, 19 Uhr in Lindau im „Alten Rathaus“ und Sonntag 24. Juli, 19 Uhr in Wangen in der Stadthalle. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.