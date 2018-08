Sommerhitze: Noch immer herrscht absolutes Grillverbot

Das absolute Grillverbot auf öffentlichen Plätzen bleibt weiterhin bestehen. Darauf weist die Stadtverwaltung Lindau in einem Schreiben hin.

Nach den Regenfällen der vergangenen Tage gebe es im Ordnungsamt der Stadt Lindau viele Anfragen ob das Grillverbot auf öffentlichen Plätzen weiterhin gelte. Nach Rücksprache mit der Stadtgärtnerei und der Feuerwehr bleibt das Grillverbot – wie bereits am 2. August veröffentlicht – weiterhin bestehen. Der Regen war nicht ausreichend um hier Entwarnung geben zu können, heißt es darin weiter.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes liege in der Region auf Gefahrenstufe vier (von fünf). Wegen der sehr hohen Brandgefahr spricht die Stadt Lindau ein Grillverbot an allen öffentlichen Plätzen aus. Das betrifft auch alle Uferanlagen, beispielsweise auf der Hinteren Insel, am Giebelbach, im Lotzbeck- und im Lindenhofpark. Es ist zudem nicht erlaubt mit mitgebrachten Grillgeräten oder Einweggrills am Boden und auf der Wiese zu grillen.

Das Grill- und Feuerverbot gilt auch an den öffentlichen Grillplätzen am Wäsen, in Zech und im Dunkelbuch. Auch wenn Grillstellen mit Steinen eingefasst sind, könnte die Glut verwehen. Eine Ausnahme ist der Grillplatz am Segelhafen Zech, da dieser abseits von Bäumen und trockenem Holz liegt.

Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass keine Zigarettenkippen und Flaschen achtlos weggeworfen werden, da diese, speziell im Bö-schungsbereich von Straßen, oft Brände auslösen können.

Die Stadt Lindau appelliert hier an die Vernunft und Eigenverantwortung der Bürger: „Bitte bedenken Sie, dass bei der Trockenheit der Böden und der extremen Hitze ein Funke reichen kann, um einen Brand auszulösen“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

30 Grad und mehr – Die Hitzewelle in Europa hat teilweise zu schweren Waldbränden geführt. Auch bei uns in der Region besteht wegen der Hitze aktuell akute Waldbrandgefahr. Deshalb hat die Regierung von Schwaben sogenannte Beobachtungsflüge über die gefährdeten Gebiete angeordnet. Und einer dieser Flüge, ist gestern vom Flugplatz in Illertissen gestartet. Wir waren mit der Kamera an Bord.

