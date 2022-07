Sommerfest beim Kindergarten Ideenreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für alle Kinder des Kindergarten Ideenreich war es eine Premiere. Denn nachdem die Kindergartengruppen coronabedingt ihr letztes Sommerfest im Jahr 2019 gefeiert hatten, hatte noch kein Kind aus den aktuellen Kindergartengruppen eines erlebt, außer vielleicht einmal als Geschwisterkind.

Entsprechend groß war die Vorfreude auf dieses Fest an einem Freitagnachmittag im Grünen Klassenzimmer. Die Kinder hatten eifrig Lieder einstudiert, denn auch die Vorführung von Liedern war coronabedingt viel zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Außerdem waren im Vorfeld tolle Laufkarten gebastelt worden, mit denen die Kinder im Grünen Klassenzimmer unter Anleitung der Erzieher spannende Aufgaben absolvieren durften. Die kulturelle Vielfalt im Kindergarten hatte zudem dafür gesorgt, dass allen Anwesenden an diesem Tag ein unglaublich vielfältiges Buffett zur Verfügung stand. Auch wenn der Tag unerträglich heiß war, so tobten die Kinder als gäbe es kein Morgen und erlebten ein unvergessliches Sommerfest.