Sommerabendhock des MV Aeschach/Hoyren

Der Musikverein Aeschach/Hoyren lädt alle Blasmusikfreunde, die gerne wieder Geselligkeit erleben möchten zu einem Sommerabendhock neben dem Vereinshaus in der Reutiner Straße 4 a ein. Am Sonntag, 18. Juli, um 17.30 Uhr gibt es neben traditioneller und moderner Blasmusik viele bekannten Musikstücken für die Zuhörer, so die Ankündigung. Durch Einlagen von vier Alphörner wird das Repertoire noch erweitert.

Seit rund acht Wochen dürfen die Musiker wieder proben und freuen sich darauf, nach mehr als eineinhalb Jahren wieder vor Publikum zu spielen. Die Gäste sind eingeladen, alles mitzubringen, was sie für einen entspannten Sommerabend brauchen – ob Picknickdecke oder Campingstuhl, frisches Obst oder deftige Brotzeit. Getränke können vor Ort über den Förderverein erworben werden.Auf die Beachtung der geltenden Corona-Bestimmungen wird hingewiesen. Bei schlechtem Wetter entfällt der Termin ersatzlos.