Solo-Tänzer auf der Lindauer Bühne

Die Preisträger des 26. Internationalen Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart sind zu Gast in Lindau. Jeder tanzt für sich allein ̶ zeitgenössischer Tanz reduziert auf seine elementarste Form, heißt es in der Pressemitteilung des Theaters. Auf der Bühne im Lindauer Stadttheater stehen die Solo-Tänzerinnen und -Tänzer am Dienstag, 15. November, um 19.30 Uhr..

Das Programm birgt Überraschungen für das Publikum und Entdeckungen für die Szene von morgen, kündigt das Stadttheater an. Die künstlerische Palette reicht von Tanztheater bis hin zu abstrakter Choreografie. Das Festival biete einen seltenen Überblick über den aktuellen Stand der weltweiten Tanzszene. Jede Tänzerin und jeder Tänzer bringt die jeweils ganz eigene Persönlichkeit mit – und so sind auch die aufgegriffenen Themen und Tendenzen von einer unglaublichen Vielfalt, heißt es weiter.

„Der gute Ruf des Festivals hat sich längst weltweit herumgesprochen, bei über 350 Bewerbungen ist es natürlich sehr schwer, zu entscheiden, welche 18 letztlich am Wettbewerb teilnehmen.“, so der künstlerische Leiter und Gründer, Marcelo Santos.

Zu sehen sind Finalistin: „adulthood, Choreografie und Tanz: Anette Toiviainen (Finnland), Publikumspreis & Stipendium für das Equilibrio Dinamico Ensemble 2022 für „Hope4us“, Choreografie und Tanz: Adrian Popa (Rumänien), 2. Preis Choreografie für „Février“: Choreografie und Tanz: Isaiah Wilson (Luxemburg), 3. Preis Choreografie für „last archive": Choreografie und Tanz: Noah Oost (Niederlande), 1. Preis Choreografie für „Layers: Choreografie und Tanz: Zsófia Safranka-Peti (Ungarn), 1. Preis Tanz für „Quarantella“: Tanz: Flavio Quisisana (Italien), Choreografie: Valeria Marangelli (Italien).

