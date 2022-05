Solarstrom, Batteriespeicher und Balkon-PV

Im Rahmen ihres Klimaschutzkonzeptes bietet die Stadt Lindau mehrere kostenfreie Vorträge an. Diese richten sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger, aber auch an Unternehmen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, macht ein Vortrag mit dem Thema „Klimaschutz, der sich rechnet“ am Mittwoch, 1. Juni, den Auftakt in der Inselhalle Lindau. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und dauert anderthalb Stunden.

Dabei soll es um Fragen gehen wie: Eignet sich mein Eigenheim für eine Photovoltaik-Anlage? Wie kann ich eine bestehende Anlage aufrüsten und den Eigenverbrauchsanteil des selbst produzierten Stroms erhöhen? Was bringt ein Batteriespeicher? Welche Optionen gibt es, wenn keine eigene Dachfläche zur Verfügung steht? Referent ist Stefan Schleszies, der als Energieberater für das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) sowie die Verbraucherzentrale tätig ist. Er erklärt zudem, welche Faktoren bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Rolle spielen und wie Solarstrom zum Heizen (Power to Heat) sowie für Elektromobilität sinnvoll genutzt werden kann. Außerdem informiert er über die technischen Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten von Stecker-Solar-Geräten (Balkon-PV).