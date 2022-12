Sofia Wiedenroth zwischen Stolz und Ungewissheit

Viele Reisen sind für Sofia Wiedenroth normal. Die Fahrerin vom Specialized Enduro Team ist in einer Saison ständig unterwegs. Quer durch Europa geht es von Rennevent zu Rennevent – und das teilweise in einer sehr engen Taktung. Sicherlich hat das seinen Charme, die Lindauer Profimountainbikerin macht dadurch großartige Erfahrungen. Nachteil: Wiedenroth ist dadurch nur sehr wenig zu Hause. Sie nutzte deshalb nun die Pause, um „viel Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen“, berichtet Wiedenroth. In der Heimat in Lindau tankte sie die Kraft für ein herausforderndes Jahr 2023.

Wiedenroth dürfte mit besseren Voraussetzungen in die neue Rennsaison starten. „Mir geht es ganz gut“, sagt die 27-Jährige. Bisher bremste sie nur eine leichte Fußverletzung etwas aus, trotzdem hat Wiedenroth in Deutschland ein paar Einheiten gemacht und kann im Januar mit ihrem Team in die intensive Vorbereitungszeit einsteigen. Für die Lindauerin ist es ein schönes Gefühl, „nach der Novemberpause relativ schnell wieder ins Training zu kommen“.

Gestiegene Erwartungen

In der abgelaufenen Saison befand sie sich in einer ganz anderen Situation. Eine Gehirnerschütterung hinterließ ihre Spuren, an Mountainbikefahren war lange nicht zu denken. Im Frühjahr 2022 verbesserte sich glücklicherweise die Lage von Wiedenroth und sie brachte sich wieder in Form. Das war schwierig, die Lindauerin musste sich „aus dem Nichts alles aufbauen“. Nach ihrer Genesung schlauchten sie die ersten Rennen auch noch sehr, die hohe Belastung machte ihr zunächst zu schaffen. Pause und Regeneration war in dieser Zeit noch wichtiger als ohnehin schon. Aus Rücksicht auf ihre Gesundheit verzichtete Wiedenroth auf die eine oder andere Rennteilnahme. Und sie konzentrierte sich sehr stark auf die E-Mountainbike-Wettbewerbe. Mit Erfolg: Sowohl beim E-Mountainbike-Weltcup Cross Country als auch bei der E-Enduro-Weltserie sicherte sie sich am Ende jeweils den zweiten Gesamtplatz. Zum Abschluss triumphierte Wiedenroth Mitte Oktober in Barcelona – es war ihr erster Sieg bei einem Weltcuprennen seit anderthalb Jahren. „Das war fast überraschend, das hat niemand von mir erwartet“, so Wiedenroth. „Ich weiß nicht, ob es mich stärkt oder einschüchtert. Der Druck ist von allen Seiten gestiegen.“

Wiedenroth wisse nicht, „ob es wieder so klappt“. Schließlich seien diese Leistungen alles andere als selbstverständlich. Genauso wenig wie eine verletzungsfreie Saison. „Das ist ein extremer Sport. Es passiert schnell, dass du dir was brichst“, so die 27-Jährige vom TSV Niederstaufen. Sie wünscht sich deshalb in erster Linie, „gesund zu bleiben“. Außerdem will sie „konstant schöne Ergebnisse einfahren“. Sehr viel mehr zu ihren Zielen im Jahr 2023 kann Wiedenroth auch noch gar nicht sagen. „Die ganze Rennserie befindet sich komplett im Umbruch“, sagt die Lindauerin. „Ich weiß noch nicht, inwieweit es sich auf die Fahrer auswirkt.“

Weltmeisterschaften im Fokus

Selbst hofft sie auf wenig Überschneidungen, sie würde gerne drei Disziplinen fahren: Enduro, E-Enduro, E-Bike Cross Country. Zwar wisse Wiedenroth, dass es „in der Regel besser ist, wenn man sich spezialisiert“. Aber ihr mache alles Spaß und in der Vergangenheit bewies sie zudem, in mehreren Wettbewerben erfolgreich sein zu können. Ihr Fokus richtet sich zudem wieder auf die E-Mountainbike-Weltmeisterschaft: Nach Platz vier im Jahr 2022 soll im Jahr 2023 eine Medaille herausspringen. Die Specialized-Fahrerin blickt auch schon in Richtung 2024: Ab diesem Jahr gibt es auch Weltmeisterschaften in den Disziplinen Enduro und E-Enduro. Hierauf legt Wiedenroth ihren Schwerpunkt. Zunächst einmal gilt es für die 27-Jährige, in der kommenden Saison den gestiegenen Erwartungen gerecht zu werden.