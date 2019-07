Dieser Ausflug hat sich gelohnt. Während ihre eigentliche Rennserie „Enduro World Series“ derzeit für einen Monat pausiert, nutzte Mountainbikerin Sofia Wiedenroth die Möglichkeit, um am Wochenende ein sogenanntes EWS-Qualifier-Rennen in Abetone in der Toskana zu fahren. EWS-Qualifier bedeutet, dass die Fahrer und Fahrerinnen dort Punkte für das Global Ranking sammeln können. Und die Mountainbikerin aus Niederstaufen nutzte die Chance voll aus und gewann das Rennen trotz starker Konkurrenz.

Dabei waren die Bedingungen in der Toskana alles andere als einfach. Ursprünglich war in den knapp 2000 Meter hohen Bergen eine Fahrt über 36 Kilometer mit 2600 Tiefenmetern geplant. Allerdings regnete es am Sonntag so stark, dass die Strecke etwas verkürzt werden musste, um noch ausreichend Sicherheit für die Fahrer zu gewähren. „Da der Trainingstag bei strahlend blauem Himmel mit 25 Grad stattfand und die Strecken komplett trocken und staubig waren, war es am Renntag relativ schwierig, bei absolut matschigen und nassen Bedingungen die richtige Geschwindigkeit zu finden“, berichtet Sofia Wiedenroth, die für das Profiteam Cube Action an den Start ging.

Und es kam noch schlimmer: Auf der ersten von insgesamt fünf Abschnitten rutschte die Profimountainbikerin plötzlich im Matsch weg und prallte mit dem Lenker so stark gegen einen Baum, dass sich der Bremshebel komplett verbog. „Zum Glück funktionierte die Bremskraft noch und ich konnte den Defekt provisorisch selbst zügig beheben“, sagt Sofia Wiedenroth.

Trotz Unfall ließ sich die 24-Jährige nicht zurückwerfen, auf den folgenden Abschnitten lief es deutlich besser. „Der starke Regen und die Kälte oben in den Bergen zehrte zwar ziemlich, aber zum Glück komme ich bei Matsch und bei rutschigen Bedingungen gut zurecht“, sagt die Niederstaufenerin. Vom Sieg war sie dennoch überrascht: „Damit hatte ich im Vorfeld überhaupt nicht gerechnet, da das Starterfeld international gut besetzt war.“

Jetzt geht es für Wiedenroth kurz nach Hause, bevor sie am Montag nach Nordamerika fliegt, wo die nächsten Rennen der „Enduro World Series“ in Whistler, Canada und Northstar, USA anstehen.